Pareciera que la incertidumbre política originada por las turbulencias con las que llegó la administración de Donald Trump domina y seguirá dominando el comportamiento de los mercados financieros, en particular, el de Estados Unidos.



(Lea: Dólar cerró la semana pasada por encima de los $2.900).



Las declaraciones de la presidente de la Reserva Federal (FED), Janet Yellen, en la conferencia de la semana pasada no lograron impulsar el billete verde a pesar de que su testimonio sobre política monetaria indicara que la FED espera incrementar tres veces la tasa de fondos federales.



Lo anterior es una clara muestra de que el mercado no está ‘comprando’ las palabras de Yellen, lo que a su vez es un signo muy revelador. Entre muchos operadores del mercado estadounidense reina un sentimiento de titubeo pues como lo señalan los estrategas de investigación de divisas de Merrill Linch “el dólar se moverá lateralmente hasta que se obtengan todos los detalles de los planes fiscales de Trump”.



A nivel local, el grueso de los analistas consultados por Portafolio.co concuerda en que el dólar podría continuar volátil a lo largo de la semana situándose entre los 2.880 pesos y 2.920 pesos por cuenta del comportamiento del petróleo como uno de los principales determinantes del mercado cambiario.



Para Orlando Santiago, fundador y director de Fenix Valor, los datos de PIB para el cuarto trimestre de 2016 en algunos países de Europa y las minutas de la FED concentrarán la atención de los inversores, lo cual llevará a que la divisa estadounidense se mantenga sobre un precio promedio de 2.880 pesos.



Por su parte, Diego Franco, presidente de la firma Franco Group, indicó que la zona de negociación estará limitada por los niveles de $2.880 y $2.915 debido a que a nivel internacional los operadores podrían estar preparándose para una próxima subida de tipos de interés en Estados Unidos como también a los posibles planes monetarios del Banco Central Europeo.



A nivel local, Franco estima que la expectativa por los resultados de las cuentas nacionales del cuarto trimestre de 2016 de Colombia puede generar algunos movimientos importantes en el mercado porque dichos datos “son de vital relevancia para los pronósticos de crecimiento y de otras variables macroeconómicas para el primer trimestre de 2017”.



En una nota reciente, el área de Investigaciones Económicas de Alianza Valores señaló que el dólar se está comportando, siguiendo la misma dinámica del año pasado, como un activo sin tendencia con la diferencia de que “gracias a Trump se está operando con mucha menos información que en el pasado”. A lo anterior, la comisionista añadió que las consecuencias del ‘efecto Trump” podría llevar a que la divisa estadounidense se ubique con mayor comodidad por encima de los 2.900 pesos en el corto plazo.



ACCIONES, NI PA’ LANTE, NI PA' ATRÁS



Si bien el mercado de renta variable centrará su foco en los resultados financieros trimestrales de algunas empresas que tienen planeado reportar a lo largo de esta semana que comienza, los inversores mantendrán una postura neutral como la que ha dominado las operaciones en lo corrido del año.



En este sentido, Fenix Valor y de Franco Group coinciden en sus estimaciones sobre la tendencia del índice Colcap ubicándolo en niveles superiores a los 1.340 puntos.



Para Diego Franco la recuperación de este nivel dependerá en mayor grado de la recuperación de los precios de algunas acciones. No obstante, un movimiento alcista del mercado aún puede ser frágil ya que los sucesos relacionados con el escándalo Odebrecht seguirán generando fricciones en el comportamiento bursátil de todos los activos, en particular sobre los títulos del Grupo Aval.



Cabe destacar que actualmente el nivel de riesgo Colombia sigue en niveles menores comparados con 2016, lo que indicaría que muchos inversionistas extranjeros aún siguen viendo al mercado local de acciones como un destino atractivo.



Por otra parte, Luis Rodríguez, director ejecutivo y consultor de e-bursatil, espera que las acciones de Mineros sigan mostrando un desempeño positivo ante el descuento que tienen estos títulos frente a sus pares sectoriales. Adicionalmente, Celsia podría tener un ligero impulso por los positivos resultados financieros que se esperan.



Finalmente, Rodríguez sostiene que el reporte de reservas de hidrocarburos de Ecopetrol, que podría salir en cualquier momento de la semana, también tendrá un efecto importante sobre el comportamiento del título de la petrolera colombiana.