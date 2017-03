Las expectativas de un alza en las tasas de interés de Estados Unidos impulsaron el precio del dólar a nivel global y local.



Según la Bolsa de Valores de Colombia, la divisa extranjera subió este martes 6 pesos frente a la TRM del día que era de $2.966,67, y su precio promedio de negociación fue de $2.972.



Por su parte, a nivel internacional, la moneda estadounidense subió frente a una canasta de monedas aunque permanecía debajo de máximos alcanzados en diciembre y enero, luego de dos semanas en las que ha crecido la expectativa de un alza este mes en las tasas de interés estadounidenses.



Algunos analistas, consultados la agencia Reuters, señalan que el mercado está relativamente estable a la espera del reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se conocerá el viernes.



El dólar subió cerca de 0,25 por ciento frente a una cesta de seis monedas rivales, impulsado por caídas en las principales divisas europeas.



Por su parte, los precios del petróleo subieron en la jornada en el mercado londinense, que no mostró grandes movimientos.



El barril de Brent para entrega en mayo cotizó a 56,05 dólares, 4 centavos más respecto al cierre del lunes.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex) el barril de "light sweet crude" (WTI) para abril ganó 12 centavos y cerró a 53,32 dólares.