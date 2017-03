Dólar perdió $68 en la semana: petróleo y subida de tasas de la Fed marcaron su precio

Tras iniciar la semana al alza y luego de haber rozado el miércoles los $3.000 (ese día se negoció en $2.997), el dólar en el mercado colombiano cerró este viernes la semana con una caída de cerca de 68 pesos frente a la TRM del lunes que fue de $2.980,83.



Según la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda extranjera se negoció este viernes en promedio en $2.912, borrando las ganancias del inicio de semana, antes de que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunciara su decisión de subir su tasa de interés, la primera de las tres que realizaría durante el año y la segunda en menos de tres meses.



Esta decisión cambió el rumbo de la divisa estadounidense y fortaleció a la moneda colombiana en los días siguientes al anuncio.



(Lea: “La subida de tasas no responde al anticipado estímulo fiscal de Trump”: Yellen).



Además del peso colombiano, la cesta de monedas emergentes también se vieron fortalecidas por la decisión de la Fed.



Sin embargo, el precio del petróleo también jugó un papel importante en el comportamiento del dólar durante la semana que termina.



Este viernes, el petróleo subió ante la debilidad del dólar y mientras los inversores evaluaban el impacto de los recortes de producción de la Opep frente al aumento de la producción de esquisto en Estados Unidos e inventarios persistentemente altos.



Los precios del crudo, que perdieron terreno en algunos días de la semana, han hallado cierto respaldo en la debilidad del dólar después de que la Reserva Federal de Estados Unidos indicó que no acelerará sus planes para las alzas de las tasas de interés. La depreciación del billete verde impulsaba al crudo que cotiza en dólares.



Los precios del petróleo cayeron con fuerza la semana pasada por preocupaciones de que los recortes de producción liderados por la Opep no estuvieran reduciendo la sobreoferta global de crudo tan rápidamente como se esperaba ante una mayor producción en Estados Unidos.