Dólar cayó 13 pesos esta semana y se ubicó por debajo de los $2.900

Este viernes, una vez más, el dólar en Colombia volvió a ubicarse bajo los $2.900.



La última vez que había estado por debajo esta barrera había sido el pasado 28 de febrero cuando se negoció en un precio promedio de $2.896,27.



Al cierre de la última jornada semanal, la moneda estadounidense perdió 22 frente a la TRM, que era de $2.921,25, y se cotizó en un precio promedio de $2.989,67.



Así las cosas, la divisa extranjera perdió 13 pesos en la semana, tras iniciar el martes –el lunes el mercado local no operó por ser festivo- con una TRM de 2.912,53.



El mercado colombiano operó a la expectativa de las decisiones de la Junta del Banco de la República, que se reunió este viernes. Al cierre de la jornada bursátil, el Emisor no había revelado su determinación frente a las tasas de interés.



Por su parte, los precios del petróleo se estabilizaron al término de los intercambios europeos, a la espera de una reunión del comité técnico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).



El barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo valía 50,58 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, tras un alza de dos centavos respecto al cierre del jueves.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de "light sweet crude" (WTI) para la misma entrega cotizaba a 47,82 dólares, 12 centavos más que la víspera.



La Opep se comprometió a finales de 2016 a reducir su producción el primer semestre de 2017. El comité de vigilancia de ese acuerdo, al que se sumaron otros países productores, se reunirá este fin de semanas en Kuwait.