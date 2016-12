Al cierre de la jornada de este jueves, la tasa promedio para el dólar en el mercado colombiano fue de $3.001,03. La TRM hasta el próximo martes será de $3.000,71.



La divisa marcó un precio mínimo $2.990,60 y un máximo 3.013, según informó la Bolsa de Valores de Colombia, que este viernes no operará.



"Se informa a las Sociedades Comisionistas de Bolsa, Afiliados, Miembros y al público en general que la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (BVC) no prestará sus servicios el 30 de diciembre de 2016. Mediante oficio 2016126507-003-000 del 01 de diciembre de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que no presentaba ninguna objeción sobre dicha medida siempre y cuando la BVC implementará los mecanismos de difusión necesarios para que el público en general conozca de manera clara y precisa la decisión adoptada. Consecuencia de lo anterior, para todos los efectos se considerará el día 30 de diciembre de 2016, como un día no hábil bursátil", señaló la BVC, al cierre de la rueda accionaria.



RENTA VARIABLE



En la última jornada bursátil del año, el índice Colcap bajó 0,15% a 1.351,68 unidades.



La acción más negociada este jueves fue PFDAVVNDA con $5.217 millones: El título cerró 2016 en $30.000, tras subir 0,27%.



Por su parte, Conconcret lideró las alzas: la acción subió 3,74% a $1.110, mientras que el título de EXITO fue el que más bajó (-1,19% a $14.900).