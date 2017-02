La decisión de la Fed de mantener inalterada su tasa de referencia ha sido una de las principales causas para que el precio de la divisa estadounidense se negocie en el mercado colombiano por debajo de los 2.900 pesos, por primera vez en los últimos cinco meses.



(Lea: La Fed mantuvo intactas las tasas de EE.UU. pero prevé aumentos graduales).



De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, en promedio, el dólar se negocia sobre los 2.882 pesos, marcando una diferencia de más de 23 pesos frente a la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para hoy de 2.905,78 pesos.



Para el 3 de octubre del año pasado el dólar en Colombia se negociaba en 2.800 pesos, según muestran las estadísticas del Banco de la República.



El comportamiento que ha tenido la divisa estadounidense hoy no ha sido exclusivo en Colombia sino que se ha dado a nivel global, según los analistas.



"El dólar continuó debilitándose (hoy) a nivel global, inclusive llegando a niveles mínimos no observados desde la victoria de Trump (Donald) en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esto estuvo explicado principalmente por la decisión de la Fed de mantener inalterada su tasa de referencia durante su reunión de ayer, mientras que en el comunicado (del banco) se mencionó que no hay afán de ajustar la política monetaria", señalaron los analistas de Credicorp Capital.



Con la tasa promedio de esta mañana, se tiene que el dólar acumula una pérdida cercana a los 116 pesos, toda vez que la tasa de cambio con la que inició el 2017 fue de 3.000, 71 pesos.



Para los analistas de CorpaBanca, un nivel del dólar como el actual "abre las posibilidades de iniciar un movimiento bajista que busque situarse entre los 2.880 y los 2.850 pesos", señalan.