Al cierre de la jornada de este viernes el mercado de divisas registró una tasa promedio para el dólar, de $3.164,42, lo que le significó una apreciación de $29,56 frente al promedio anterior.



La moneda marcó un precio máximo de $3.183,19, un mínimo de $3.142,00 y un cierre de $3.182,20. Esta semana, la moneda estadounidense subió $36.



Tras la incertidumbre por las votaciones en Estados Unidos, se desató una volatilidad tanto en el mercado accionario como en el cambiario, en el que México sufre hoy por hoy las duras consecuencias de la decisión de EE. UU.



No obstante, a pesar de esta situación, la firma consultora Estratégica explica que el mercado se está adaptando a este escenario, pese a la inminente subida de tasas de la FED este diciembre.



Así mismo, las acciones estadounidenses repuntan gracias a las propuestas de estímulo fiscal del entrante presidente y el dólar se valoriza a nivel global, con el agravante de un mercado petrolero débil a la espera de la reunión más importante que tendrá la OPEP el próximo 30 de noviembre.



En el panorama local una reforma tributaria sobre el escritorio roba protagonismo en los titulares económicos mientras la bolsa lucha por no perder los anhelados 1300 puntos y el dólar sube rápidamente.



Por su parte, el petróleo cerró a los 45,69 dólares el barril y tuvo un avance semanal acumulado del 5,3 %.



La firma consultora Estratégica, explica que la siguiente semana el precio del dólar estaría entre los 3.230 y 3.300, este “último en el peor de los escenarios, en caso de continuar caídas en el precio del crudo para la próxima semana. No obstante, no esperamos una semana con gran volatilidad a la espera de las decisiones que se tomen en materia fiscal”.



Se esperan noticias sobre la reforma tributaria y su efecto en el ahorro de los colombianos, con el agravante del tiempo en contra, tras la notificación de las calificadoras de riesgo sobre mantener la nota de riesgo para el país.



RENTA VARIABLE



Por su parte, el Índice de capitalización de la Bolsa de Colombia (COLCAP) cerró el viernes en 1.307,44 unidades, con un aumento del 0,12% frente a la jornada anterior. En lo corrido del año el indicador bursátil registra una variación positiva del 13,32%.



La especie con el volumen más alto de negociación fue PFBCOLOM, con $16.814,51 millones. También se destacaron en este aspecto: ECOPETROL, con $6.747,29 millones; CEMARGOS, con $5.483,07 millones y un cambio negativo en su precio de 0,72%, quedando a $11.000.



Por su parte, EMPAQUES logró el ascenso más importante durante la sesión: el precio de este título creció un 27,27% y tuvo un cierre de $14.000,00.



Entre los títulos con mayor descenso en la jornada el más importante fue CELSIA, con una variación negativa del 1,73%, quedando a $3.970. También se presentó una depreciación en: CONCONCRET, con una variación negativa de 1,44%, quedando a $1.025,00; y GRUPOAVAL, que tuvo una variación negativa de 0,85%, cerrando en $1.160,00.



