Bogotá será sede del Primer Congreso Fintech para la Inclusión Financiera

Los días 25 y 26 de octubre en el Planetario de Bogotá, se llevará a cabo el Primer Congreso Fintech para la Inclusión Financiera en el cual tendrá como objetivo encontrar fórmulas de inclusión para los colombianos más pobres.



Según Asopostal, el 70% de las personas de estratos 1, 2 y 3 que atienden empresas de servicios postales no tienen acceso a créditos bancarios y más de la mitad han tenido que acudir al llamado ‘gota a gota’.

El evento reunirá al Gobierno Nacional, a los bancos, a los emprendedores fintec y a todos los agentes relacionados con el tema con el fin de encontrar fórmulas de inclusión financiera para esta población.



“La inclusión financiera debería ser una de las prioridades del Estado y de cualquier sociedad. Sin acceso a créditos y productos financieros, la brecha entre ricos y pobres jamás se va a disminuir”, afirma Juan Andrés Carrero, presidente de Asopostal.



Adicional a esto, Carrero aseguró que mientras esa distancia no se acorte, la desigualdad no cederá, “La monstruosa modalidad conocida como ‘gota a gota’ se acabaría si esos millones de colombianos que no pertenecen al mundo financiero tuvieran la oportunidad de acceder a sus servicios. Esos son los colombianos que diariamente atendemos en nuestros puntos de venta”.



Fintech para la Inclusión Financiera también tiene como objetivo solicitar al Gobierno apoyo para las empresas fintech –aquellas que utilizan la última tecnología para ofrecer productos y servicios financieros innovadores- con la idea de que más colombianos accedan aprovechando las herramientas que ayudan a acercar a los ciudadanos del mundo.



“El Gobierno debe impulsar políticas para que haya realmente sistemas efectivos de corresponsalía entre los bancos y otras entidades financieras y las empresas de giros postales. Nosotros tenemos las redes y presencia en lugares donde nadie más llega. Por ello, nos ofrecemos como parte de una cadena que puede ayudar a mejorar los mecanismos de inclusión financiera”, agrega Carreño.



EL PRIMER SEDPE



Durante la realización del evento, hará el lanzamiento de la primera Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos, Sedpe, autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera, que se convertirá en el canal para vincular al sistema financiero a millones de colombianos que podrán hacer sus pagos y transacciones a través de soluciones tecnológicas y el uso de los teléfonos móviles.



“Esto permitirá habilitar en el futuro el comercio electrónico para las poblaciones más pobres y el acceso a los medios electrónicos a los emprendedores y pequeñas empresas en el país”, explica Carreño.



El Banco Mundial aseguró que los servicios de banca móvil han sido fundamentales para una mayor inclusión financiera en países de ingreso bajo como Kenia, Filipinas y Tanzania. En Brasil se amplió el acceso a los servicios financieros de los habitantes de zonas aisladas mediante la promoción de la corresponsalía bancaria basada en el uso de tecnología.