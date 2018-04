¿Qué efectos tendrá en los mercados las elecciones presidenciales?

Faltan menos de dos meses para que se realice en el país la primera vuelta de las elecciones presidenciales y desde ya los analistas del mercado local hacen sus cálculos y previsiones sobre el comportamiento de la tasa de cambio para esa época, dependiendo la tendencia política de los candidatos que se impongan.



Y es que para el mercado es claro que en caso de que gane un candidato de izquierda como Gustavo Petro o Piedad Córdoba, el peso colombiano se devaluaría entre $100 y $150, ante los temores de un cambio en el sistema económico del país.



Esta tendencia se daría incluso si Petro o Córdoba no llegaran a la Casa de Nariño pero si en caso de avanzar a segunda vuelta, escenario posible a las luces de las más recientes encuestas.



“El sólo hecho de que haya un candidato de izquierda en segunda vuelta haría que el dólar suba, sin importar el desenlace en segunda vuelta”, advierte Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas de Alianza Valores.



En esto concuerda Juan David Ballén, director de Investigaciones Económicas de Casa de Bolsa, quien cree que si la izquierda llega a segunda vuelta, la volatilidad de la tasa de cambio aumentaría, por lo menos hasta que pase el ruido de las elecciones o hasta que se defina el ganador absoluto.



En caso de que se imponga la derecha o el centro, el mercado no espera mayores cambios.



No obstante, se estima que la mayor volatilidad sobre el dólar y el Colcap se dará en la primera vuelta, ya que para la segunda se habrían asimilado los resultados.



A pesar de esos movimientos, que en efecto se sentirían en época de elecciones, las dinámicas en el mediano y el corto plazo no tienden a variar por estos resultados, ya que el comportamiento del dólar obedece a los ‘drivers’ de la economía global como el precio del petróleo y el estrés de Wall Street.



Cabe señalar que generalmente la volatilidad en la tasa de cambio y en el mercado financiero se presenta independientemente del extremo ideológico que gane en primera vuelta de elecciones presidenciales.



Por ejemplo, en Brasil se presentó después de las elecciones de primera vuelta una devaluación de 25% del real brasilero y de las acciones bursátiles entre 15% y 20% después de que Lula, el candidato de izquierda, ganara la primera vuelta.



El contraejemplo, es el que ocurrió en Chile en 2017, cuando se enfrentaron en las urnas Alejandro Guillier, candidato de izquierda, y Sebastián Piñera, candidato de derecha y actual presidente.



Durante los meses que antecedieron a la segunda vuelta el peso chileno se devalúo cerca de un 12% mientras que la caída de las acciones estuvo cercana al 17%.