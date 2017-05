¿Qué son las centrales de información financiera?

Como medida de protección, los bancos y las entidades financieras disponen de una red conformada por empresas privadas, que reúnen el historial crediticio de manera confidencial, de todas las personas que realizan operaciones en el sistema financiero.



El objetivo es evitar que si alguien está en mora con una o más entidades pueda seguir tramitando préstamos en otras, ya que esto podría llevar a la quiebra del sistema, en perjuicio de quienes cumplen a cabalidad con sus obligaciones. Aunque parezca un mecanismo en contra los consumidores, la realidad es que el sistema de reporte es saludable para el país porque se convierte en una barrera para evitar que una persona en dificultades económicas pueda seguir endeudándose y empeorando su historial financiero.



Las centrales de información registran el comportamiento de los usuarios en el pago de sus compromisos con instituciones financieras, cooperativas, empresas privadas y de servicios públicos. En otras palabras, quien no pague una deuda con las empresas inscritas en el sistema será reportado en las centrales de información, lo que impide que otras entidades formales le presten dinero.



Sin embargo, las centrales de información financiera no solo cumplen el papel de reportar a los morosos, sino que certifican el grado de calificación de los usuarios del sistema, lo que a su vez se convierte en un aspecto favorable para el consumidor a la hora de tramitar un préstamo o el acceso a un determinado producto financiero. Es más, en muchos casos, el resultado de la consulta a las centrales de información contribuye a que un banco o cualquier otra entidad le otorgue un préstamo gracias a su condición de ser una persona calificada como ‘buena paga’.



QUÉ INFORMACIÓN REPORTAN LAS CENTRALES



-Las centrales de información financiera reportan el comportamiento de los usuarios en el manejo de sus operaciones en el sector real, servicios públicos y las entidades bancarias y crediticias.



-De la misma manera, es posible hacer seguimiento al historial de las cuentas corrientes y de ahorro.



-También se puede revisar el nivel de endeudamiento de las personas y la capacidad de pago para adquirir nuevas obligaciones, acorde con sus compromisos e ingresos.



- Reporta información sobre la deuda total de cada persona, incluido el consumo en tarjetas de crédito.



-También suministra datos sobre el valor de las cuotas que el usuario está pagando por créditos obtenidos con anterioridad al momento de hacer la consulta. Esto ayuda a que el cliente no se meta en una deuda que, seguramente, no va a poder pagar, y que lo puede llevar a dañar su historial crediticio.



Cuando una persona es reportada como morosa en las centrales de información financiera, permanecerá allí durante cuatro años a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas. Si la mora es inferior a dos años, el tiempo de reporte no podrá exceder al doble de ese periodo. Por ejemplo, si el atraso es de seis meses, y el deudor se pone al día, no podrá figurar en el reporte negativo por más de 12 meses.



Una recomendación clave para quienes se encuentran en riesgo de quedar en mora porque se les imposibilita pagar sus deudas consiste en presentarse ante la entidad financiera, explicar su caso, y buscar un arreglo o un plan de pagos más flexible, antes de ser reportado.



Si la persona posee varias deudas puede pedir que se las agrupen en una sola, y establecer un único compromiso de pago que se adapte a sus ingresos. Por ejemplo, si alguien tiene dos tarjetas de crédito con un mismo banco, podrá acordar una sola deuda, y de esa manera entregar una de las tarjetas para no pagar cuota de manejo.



Si luego de haber firmado un acuerdo, el usuario mejora su situación económica, lo más conveniente es que realice aportes extras para reducir el costo de la reestructuración de la deuda.