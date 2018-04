¿Qué tanto duraría la acción de Ecopetrol en $3.000?

Al cierre de la semana pasada, la acción de Ecopetrol volvió a superar los 3.000 pesos y logró la cotización más alta en los últimos tres años y medio. En lo que va del 2018, el título de la petrolera ha subido 37% y es sin duda la acción que más se ha valorizado en la Bolsa de Valores de Colombia.



A pesar de ser una muy buena noticia para el mercado de valores del país, para los inversionistas y por supuesto para la compañía, los analistas piden prudencia frente a esta coyuntura.



(Lea: La acción de Ecopetrol volvió a superar los 3.000 pesos).

Para Diego Franco, Director de la consultora Franco Group, esta subida de la acción tiene una correlación directa con el aumento de los precios internacionales del petróleo debido a las tensiones geopolíticas. No obstante, estas parecen estar reduciéndose.



“Bajo ese escenario yo sería más prudente y sobre todo esta semana que comienza, ya que se espera que la Bolsa tenga algunos tintes negativos por unas tomas de ganancias de los inversionistas, que son completamente normales”, comentó Franco.



Según él, el título continúa en crecimiento y en algún momento esta tendencia tendrá que parar, por eso su llamado a la sensatez.



Por su parte, Felipe Campos, Director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores, el precio del título depende mucho de la cotización del petróleo a nivel mundial.



Si el crudo logra subir a los 80 o 90 dólares el barril, la acción podría incluso negociarse en $3.300 o $3.400, algo que sólo podríamos saber a la luz de lo vaya aconteciendo en las próximas jornadas.



Según Campos, para que la acción de la compañía petrolera se mantenga en $3.000, el crudo debe cotizarse cerca a los 70 dólares como ha venido ocurriendo, algo viable en el corto plazo por la coyuntura geopolítica, pero no en el transcurso del año.



(Ecopetrol paga anticipadamente bono por 350 millones de dólares).



Para el consultor Daniel Pardo Rocha, las estimaciones de las acciones de la petrolera para el 2018 las ubican en un rango cerca a los 2.400 pesos, en promedio.



El título podría estar en un rango entre los $2.400 y $2.800 mientras el barril se mantenga por encima de los 60 dólares, pero podría situarse entre $1.900 y $2.400 si los precios de barril se negocian entre 50 y 60 dólares.



No obstante, el tema de las reservas causa inquietudes para el mediano plazo de la compañía.



Aunque la petrolera informó que la vida promedio del nivel de reservas pasó de 6,8 años a 7,1 años al cierre de 2017, las reservas pasarían de 7 años en 2016 a 6,4 años en 2017. Junto a lo anterior, la declinación natural de los principales campos de Ecopetrol también será uno de los riesgos para la sostenibilidad orgánica de la petrolera para los próximos 5 años, situación que también pesaría en las negociaciones de la acción en el mediano plazo, exponen los analistas.