Rendimientos aportan 63% del ahorro en pensiones obligatorias

El año pasado, los recursos de 14,8 millones de afiliados a pensiones obligatorias, que son administrados por los fondos privados (AFP) tuvieron la mayor rentabilidad de su historia: 28,1 billones de pesos.



Con este resultado, los retornos acumulados del ahorro pensional ya ascienden a 144 billones de pesos en poco más de dos décadas que llevan en operación.



Visto de otra manera, esos rendimientos representan el 63 por ciento del saldo administrado en pensiones obligatorias al cierre del 2017, es decir 227 billones de pesos, según datos de Asofondos.



Santiago Montenegro, presidente del gremio de las administradoras privadas, explica que esto obedece a que las firmas (Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual) han hecho un manejo activo y cuidadoso de los portafolios en busca de rendimientos.



Además, el hecho de que las inversiones tengan una vocación de largo plazo, y el interés compuesto, permiten maximizar la rentabilidad.



Precisamente, la diversificación con activos locales y externos y distintos niveles de riesgo ha sido una de las herramientas claves de las administradoras a la hora de generar retornos.



Es más, en los últimos dos años solamente han tenido tres meses en rojo, que han coincidido con los mayores periodos de volatilidad en los mercados internacionales.



Aunque las colocaciones dependen de cada tipo de fondo (mayor riesgo, moderado y conservador), en términos generales, por cada 100 pesos en el fondo de pensiones obligatorias, hay 43 en activos de renta fija local.



El grueso (34) está en títulos de deuda pública colombiana. Justamente, en este mercado son los segundos jugadores de mayor peso, apenas superados recientemente por los fondos extranjeros. De hecho, entre ambos se reparten la mitad del saldo total de TES.



Por otra parte, las inversiones en el exterior han ganado terreno, y de hecho los fondos colombianos han podido aprovechar el buen momento que han tenido esos activos.



Al cierre del 2017, el 24 por ciento de las inversiones de las AFP estaba en acciones extranjeras, y un 7 por ciento en renta fija de otros países.



Sin embargo, esto no quiere decir que hayan perdido peso en el mercado accionario local. De hecho, el 18 por ciento de sus recursos está en títulos locales y, al igual que en la renta fija, son el segundo jugador con más peso.



Precisamente, el año pasado estuvieron entre los mayores compradores de acciones, junto con los extranjeros.



Otros activos que han ganado peso en los portafolios de las AFP son los fondos de capital privado, que ya son el 6 por ciento del total, y el 2 por ciento restante son depósitos a la vista.



Si bien el lanzamiento de los multifondos en el 2011 ha ayudado a que pueda haber una mayor diversificación dependiendo del perfil de riesgo del afiliado, la realidad es que, la distribución por tipo de portafolio debería ser diferente.



Esto, si se tiene en cuenta que el 55 por ciento de los afiliados tienen menos de 35 años, es decir que deberían estar en el fondo de mayor riesgo con el fin de poder obtener mejores rentabilidades de largo plazo.



De hecho, cálculos de Asofondos señalan que, en los últimos seis años el fondo de mayor riesgo es el que más ha rentado (79 por ciento).



Sin embargo, la realidad es que apenas el 1 por ciento de los recursos están en ese portafolio, y el 83 por ciento está en el fondo moderado, al cual entran por defecto, quienes no eligen portafolio.



Por otra parte, Asofondos reveló que el régimen de ahorro individual ya tiene 130.616 pensionados. No obstante, la mayor parte corresponde a personas que están recibiendo mesadas d sobreviviencia o por invalidez.



En cambio, hay casi 42.600 personas pensionadas por vejez.