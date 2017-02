Nadie pone en duda que el comienzo del 2017 ha sido particularmente complicado.

Aparte de los vaivenes económicos, ahora el componente geopolítico es una nueva fuente de incertidumbre a la hora de tomar decisiones de inversión.



Pero, en medio de la coyuntura, los administradores de portafolios han asumido más riesgos, y Colombia se ha beneficiado de ello.



Una forma de verlo es que el riesgo país está muy cerca de su mínimo histórico. El Embi+ para Colombia está en 198 puntos, solo 14 unidades por encima del registro más bajo que alcanzó este indicador en enero del 2007. Incluso, el viernes pasado alcanzó a estar en 192 puntos.



Este número no es otra cosa que el diferencial de tasa entre los bonos del Gobierno colombiano y los de Estados Unidos (considerados los más seguros del mundo).



Así, entre mayor sea el número, más tendrá que pagar la Nación a los inversionistas que compran su deuda, pues hay que compensarlos por el nivel de riesgo que están asumiendo.



Pero el hecho de que el Embi de Colombia haya caído 14,5 por ciento en lo que va del 2017 y que hoy sea justo la mitad de lo que era hace un año, no representa beneficios exclusivamente para el Gobierno. Este indicador es también un punto de referencia para las empresas colombianas cuando quieren endeudarse en dólares.



Además, esa menor percepción de riesgo frente al país se ha visto reflejada en la gran participación que tienen los extranjeros en el mercado de capitales colombiano. En acciones, concentran el 30% de las transacciones, y en la deuda pública superan el 25%.



EN RÍO REVUELTO



Pero Colombia no ha sido el único. “Los indicadores de riesgo han bajado a nivel global, porque los fondos de inversión, que aún tienen mucha liquidez, buscan en qué invertir sus recursos. Como tienen que obtener rentabilidad, están más dispuestos a asumir riesgo, y van a más mercados porque hay países desarrollados con tasas negativas”, explica Juan David Ballén, director de Investigaciones Económicas de la comisionista Casa de Bolsa.



Por eso, en una coyuntura complicada, con una volatilidad que se acentuó tras la elección de Donald Trump como presidente de EE. UU., el dinero ha tenido que reubicarse.



En el caso de América Latina, México es el principal afectado por las decisiones que se tomen en su vecino del norte, y por ello, su riesgo país ha subido desde noviembre y es ahora más alto que el de Colombia (228 puntos).



“Los flujos de recursos que tradicionalmente iban allá, se han redireccionado hacia el sur, en particular Brasil y Colombia que tienen mercados de renta fija profundos y tasas de interés más altas”, afirma Daniel Velandia, economista jefe para Colombia de Credicorp Capital.



Otro de los temas claves en la reducción del riesgo país es la recuperación del petróleo. “El aumento en los precios significa menor riesgo porque están entrando más recursos y el tener más disponibilidad de dólares ayuda a pagar las deudas”, explica Munir Jalil, economista jefe del Citi en Colombia y Venezuela.



De todas formas, no hay que desconocer que en los últimos meses hubo temas locales que ayudaron a reducir la incertidumbre frente a Colombia.



Julián Cárdenas, economista de la AFP Protección, señala que la aprobación de la reforma tributaria fue fundamental ante los ojos de los inversionistas, en especial porque a Colombia no le bajaron la calificación.



De cualquier forma, el ánimo de los inversionistas depende de muchos temas frente a los cuales Colombia poco puede hacer.



Los expertos consultados señalan que, aparte de las políticas de Estados Unidos (tanto lo que decida la FED en materia de tasas como las disposiciones presidenciales en otros temas), hay factores de riesgo adicionales en el panorama como el ‘Brexit’, las elecciones en varios países europeos, el rumbo de China y en general los hechos políticos.



Pero, más allá de las fluctuaciones del riesgo país, Juan David Ballén de Casa de Bolsa advierte que este año habrá una moderación en la entrada de recursos de extranjeros al mercado de capitales.



Explica que, en la medida en que la participación de los fondos del exterior en los activos locales ya es muy alta, lo cual limitando su crecimiento. En ese sentido, la expectativa es que ingresen alrededor de 12 billones de pesos, la mitad de lo que entró en el 2016.



