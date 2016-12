Este miércoles 19 de octubre culminó el calendario de vencimientos para que las personas naturales obligadas a declarar renta presenten su documentación, según los datos del calendario tributario de 2016, presentado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).



Según datos parciales de la Dian, pues aun falta el reporte de cierre de los bancos, los declarantes de renta hasta las 12 del medio día de hoy son 2.205.931 personas.

La cifra recaudada supera los 1,5 billones de pesos. Parcialmente, el reporte señala que 115.931 personas más declararon renta este año.



¿QUÉ HACER SI NO DECLARÓ A TIEMPO?



Según los últimos de la cédula, los colombianos tuvieron que declarar renta desde el pasado 9 de agosto. Así los dígitos 01 y 02 (para este 19 de octubre) fueron los grupos de personas a quienes finalmente se les venció el plazo para entregar su declaración impositiva, junto con su Registro Único Tributario (RUT).



Los que se ‘colgaron’ con esta obligación deben saber que están expuestos a las sanciones decretadas por el Estatuto Tributario en sus artículos 641, 642 y 643 (Conozca detalles de la declaración de renta de este 2016).



Existen tres escenarios disciplinarios posibles para esta situación. El primero es que sí se presenta la declaración de renta, pero después de la fecha máxima que debía hacerlo; en ese caso, la persona deberá pagar 5 por ciento del total, por cada mes o fracción de mes de retraso.



El segundo tiene que ver con que la Dian da un ‘ultimatum’, indicando a los obligados a declarar que lo hagan y dándoles un plazo máximo de un mes, a partir del momento de que se envía esta notificación. En este caso, de no cumplirlo tampoco, las personas deberán cancelar una sanción del 10 por ciento del total del impuesto, por cada mes o fracción de mes de retraso.



Ahora, si culminan todos estos términos y aun así no se ha presentado y pagado (en el caso que deba hacerlo), la sanción punitiva será del 20 por ciento del valor de las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos declarados en este documento tributario.



Para los tres panoramas posibles, "es importante también destacar que, en caso de tener un saldo a pagar con la declaración, se deberán cancelar intereses por mora de este, los cuales se calculan según los días extemporáneos en que se haya faltado por hacer el pago", indicó Hernando Gallo, director encargado de Gestión de Ingresos de la Entidad.



El funcionario agregó que las personas que no presentaron su información fiscal durante los tiempos indicados, no deben acercarse a las oficinas de la Dian en ningún caso, y deben hacer el pago indicado según el caso particular de cada quien: es decir, de forma electrónica o directamente con una entidad bancaria.



Además: Por sus declaraciones los conoceréis: las declaraciones de renta de los ministros.



RECAUDO ESTE AÑO YA VA EN $100 BILLONES



De otro lado, frente a los distintos recaudos que viene llevando a cabo en lo corrido del año, la Dian informó que el monto total por impuestos recogido en los primeros nueve meses del años va en $101,7 billones, cifra 2,7 por ciento superior a la lograda en el mismo periodo de 2015.



Esta cifra, según informó la entidad, fue arrastrada en gran parte por el desempeño del recaudo por los impuestos de Retención en la Fuente, IVA y Timbre (gravámen sobre documentos públicos y privados), el los cuales crecieron 7 por ciento en lo que va corrido del año, sumando un total de $28 billones de ingresos.



Además, a estos últimos le siguieron el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que a septiembre "acumula un recaudo de $21,4 billones, con un crecimiento de 2,6 por ciento, frente al mismo lapso de tiempo del año pasado", según indicó la entidad tributaria.



Lea también: Trabajadores que ganan $1,8 millones tendrían declarar renta.