Jorge Humberto Botero, presidente del gremio, señaló que las aseguradoras están pendientes de que los ministerios de Defensa e Interior definan las características del seguro. Una vez se definan las coberturas, se podrán definir las tarifas y demás detalles.



En ese sentido, considera que mientras no existan reglas claras, no se pueden imponer sanciones, ni siquiera pedagógicas, a los dueños de los caninos.



Entre tanto, el directivo señaló que cada perro de las razas que establezca la ley deberá contar con un microchip subcutáneo con el objetivo de ser identificado y de poder establecer si cuenta con la póliza. A su vez, esto exigirá que las autoridades cuenten con lectores especiales.



El gremio de los aseguradores advirtió que no fueron tenidos en cuenta cuando se diseñó el Código de Policía, y ahora están a la expectativa de la reglamentación de dicha norma, por la gran complejidad que implica.