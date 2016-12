Ante la Superintendencia de Sociedades han llegado decenas de quejas por las denominadas monedas virtuales. De acuerdo con Francisco Reyes Villamizar, superintendente a cargo, en Colombia solo está autorizado el uso del peso.



Según las denuncias, estas supuestas empresas que promueven las monedas virtuales, ofrecen rendimientos de hasta el 100% en dos meses a quienes entreguen sus recursos e incluso incitan a los inversionistas a traer a más personas.



“Los inversionistas deben saber que se exponen a enormes riesgos al invertir en supuestas monedas que no han sido aceptadas como legales en el país”, recalcó Reyes Villamizar.



La unidad monetaria y de cuenta en Colombia es el peso (billetes y monedas), por lo que otros mecanismos, no constituyen un medio de pago de curso legal, ha explicado en diversas ocasiones el propio Banco de la República.



La Supersociedades también advierte sobre los denominados “clubes de inversión”, esto es grupos promovidos por personas naturales que se hacen pasar como expertas en monedas virtuales con el único fin de convencer a inversionistas para que entreguen su dinero sin ningún tipo de soporte.



“Estos supuestos asesores prometen a los inversionistas administrar sus apuestas en las plataformas de inversión y generar rendimientos mayores a los que obtendrían si apostaran directamente su dinero”, advirtió Reyes Villamizar.



La Superintendencia de Sociedades encontró además que estas personas y empresas usualmente operan bajo seudónimos y organizan foros y encuentros “privados” en distintas plataformas tecnológicas para no dejar rastros.



Finalmente la Supersociedades recalco que en Colombia no hay compañías multinivel autorizadas a transar este tipo de activos.