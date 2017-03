Supersociedades ordena a Invertir con Fianza S.A.S. suspender la captación ilegal de recursos

La Superintendencia de Sociedades ordenó este jueves suspender las actividades de captación ilegal de recursos del público a la empresa Invertir con Fianza S.A.S..



Según informes que reposan en el expediente de la investigación, la sociedad recibió dinero de algunos clientes bajo la promesa adquirir una serie de libranzas, pero no realizó ninguna inversión. Además, en eventos de prepago de obligaciones, no se informó sobre estas operaciones.



(Lea: Entes de control enfrentan nueva ola de 'pirámides').



A pesar de que en algunos casos los pagarés presentaban normalidad, a los clientes se les redujo el valor del giro en un 50%, sin explicación. El dinero que no recibían estos clientes, agregan los reportes, se distribuía entre otros inversionistas a quienes se les había vendido títulos siniestrados o inexistentes.



Tras las visitas realizadas por los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades se evidenció la venta de pagarés que se vencían en el mismo mes en que el cliente entregaba el dinero, de manera que no había forma de obtener los flujos prometidos.



La orden de suspensión fue remitida al Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades, que podrá tomar cualquiera de las decisiones contempladas en los mecanismos de intervención del Estado por captación ilegal.



(Siguen apareciendo captadoras ilegales en el país).



Una vez la delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades conoció del caso se ofició a la Fiscalía General de la Nación.



De igual forma se solicitó a las alcaldías de todo el país para que, por conducto suyo se ordene a los comandantes de policía cerrar los establecimientos o lugares donde las anteriores sociedades realizan la actividad irregular.