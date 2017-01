La Superintendencia de Notariado y Registro presentó este jueves las nuevas tarifas de derechos registrales de inmuebles, las cuales comenzarán a regir a partir del próximo lunes 23 de enero.



En este sentido, se modifica el cobro general de 5 x 1.000 y cada unidad entrará a pagar un monto diferenciado, con base en su valor.



La tabla inicia con una aplicación de 4,7 x 1.000 para los inmuebles que tengan un valor de entre 10 y 150 salarios mínimos, es decir, entre $ 7'377.170 y $ 110'657.550.



Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notoriado y Registro declaró que "con las nuevas tarifas se busca que durante el 2017 las personas que tienen menores ingresos puedan adquirir con mayor facilidad una vivienda propia”.



Y es que la tarifa plena no se cobrará en los estratos 0, 1 y 2, medida que ya se viene implementando desde el año pasado y que para la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, "es una buena señal para la consecución de la vivienda social".



Los demás estratos, no obstante, sí cancelarán estos incrementos, los cuales se definen de acuerdo al valor del inmueble que se desee acceder.



Las tarifas de registros para este 2017 quedaron definidas así:



- Inmuebles de entre $ 7'377.170 y $ 110'657.550: será de 4,71 x 1.000.



- Inmuebles de entre $ 110'657.551 y $ 221'315.100: será de 5,3 x 1.000.



- Inmuebles de entre $ 221'315.101 y $ 368'858.500: será de 5,6 x 1.000



- Inmuebles de más de $ 368'858.501: será de 5,7 x 1.000.



Es importante recordar que, para conocerla cifra exacta de la tarifa a pagar, se debe multiplicar el valor del inmueble por la tarifa mencionada y dividirlo por 1.000.



Así, por ejemplo, si este cuesta 150 millones de pesos, basta con multiplicar este valor por 5,3 (que es la tarifa asignada a este valor) y dividirlo por 1.000, lo cual da una tarifa de $ 795.000.



PORTAFOLIO.CO