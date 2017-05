Transacciones virtuales aún tienen camino por recorrer

En el 2015, de acuerdo con la Cámara de Comercio Electrónico (CCE), se realizaron transacciones virtuales por 16.300 millones de dólares en 49 millones de operaciones, un aumento del 64 por ciento con relación al 2014.



Sin embargo, de acuerdo con la directora ejecutiva de la CCE, María Eugenia Virviesca, pese a ese crecimiento exponencial, el comercio electrónico en el país es incipiente “y estamos rezagados frente a países vecinos como Brasil, México, Chile y Argentina, en un cuarto o quinto lugar. Se está haciendo un gran esfuerzo entre el sector público y privado en conectividad, infraestructura y contenidos”.



Las cifras fueron presentadas en el Octavo Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago, realizado en Cali, con participación de más de 200 ejecutivos del sector financiero, de redes y desarrollos tecnológicos.



Al enfatizar en la necesidad de asumir esas nuevas tendencias, Chris Skinner, autor de los Best Sellers ‘Digital Bank’ y ‘ValueWeb’, y considerado el experto más influyente en temas de innovación en la banca, puso como ejemplo un pez al que una inmensa ola arroja a la arena en la playa y al no poder regresar muere.



Expuso que la era digital es una quinta revolución que vive la humanidad en la que se tiene una población mundial de 7.000 millones de personas que se comunican y comercian en tiempo real, a través de unos 3.000 millones de máquinas y dispositivos.

Y señaló que se trata de equipos con su propia inteligencia y en los que se pasó de una máquina que ocupaba 170 metros y procesaba 385 instrucciones por segundo, a un iPhone que procesa 3.500 millones de datos en un segundo y cabe en un bolsillo.



“Los bancos son locales, se estructuran alrededor del papel, en edificios, con personas. La red es global y se estructura alrededor de datos, opera a través de software y servidores”, sostuvo.



“Cualquier cosa que se pueda automatizar se va a automatizar, la inteligencia artificial tiene cada día más espacio. El tema es quién va a obtener los datos, quién los va a analizar y quienes a usarlos. Hay una cantidad de programas que están tratando de quitarles a los bancos el negocio de hacer pagos, de hacer comercio. Y al lanzar más apps recibimos más ingresos y recortes en los costos”, señaló.



Skinner expone que “el banco es algo que nunca fue necesario cambiar mucho porque no era necesario. Todo esto está cambiando, abrir el banco para hacer parte de una estructura de puertas abiertas. Si en la nube tenemos datos que podemos analizar podemos ser más competitivos”.



Santiago Castro, presidente de Asobancaria, que agrupa a 16 bancos del país, señaló que un 72 por ciento de la población adulta (22 millones de personas) está bancarizada y dos millones de colombianos acceden a sus productos bancarios a través de celulares, computadores y otros dispositivos móviles. La meta al 2018 es alcanzar 25 millones de personas bancarizadas.



En el evento se puso de presente como un limitante el uso extendido del efectivo como medio de pago, la falta de acceso a medios tecnológicos en especial en al población rural y además la cultura de uso de dispositivos para conversar y enviar fotos pero no para usos comerciales.



Gustavo Leaño Concha, presidente de Credibanco, manifestó que “el país tiene un reto enorme de transformar las transacciones del efectivo al mundo electrónico y en eso se debe adelantar en procesos de inclusión financiera y formalización de los agentes económicos”.



Indicó que en sus 45 años Credibanco esta proponiendo y avanzando en la transformación del efectivo a las transacciones electrónicas.



“Al año en Colombia hacemos unos 500 millones de operaciones en toda nuestra plataforma. En comercio electrónico representa por ahora apenas un 10 por ciento de todo nuestro movimiento. Hacemos una facturación de alrededor de 40 billones y el comercio electrónico representa cerca de 5 billones, en términos no es aún muy significativo”. Credibanco presentó tres nuevos productos para ofrecer y facilitar operaciones a los usuarios del sistema.



Pedro Buitrago Martínez, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de BBVA Colombia destacó la tendencia mundial de tecnologías de pago sin contacto “esto es pagar con celulares en los datáfonos, sin necesidad de entregar la tarjeta de crédito, sin necesidad de dar claves. Simplemente posicionando el celular sobre el datáfono e inmediatamente queda aceptada la transacción”.



“En BBVA vamos a la vanguardia, lanzamos hace cuatro años nuestra app, nuestra aplicación de banca móvil, la acabamos de renovar hace un mes y en diciembre de 2016 lanzamos nuestra BBVA Wallet, que es la billetera electrónica que tiene aceptación universal con estándares de NETC, es el primer producto del mercado a nivel nacional y tiene una ventaja adicional que es que a nivel de todo el grupo BBVA es la única que tiene acceso con la huella. En tres meses son 45.000 descargas, 25,000 clientes transando. Y con la aplicación de banca móvil son 450.000 clientes en la aplicación móvil. Combinado tenemos aproximadamente medio millones de clientes digitales”.



