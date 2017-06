Visa abre competición de 'fintech' con premio final de 50.000 dólares

La compañía Visa convocó este martes a las empresas emergentes del sector financiero de América Latina a que participen con sus propuestas para transformar los sistemas de pagos electrónicos en una competición con un premio de 50.000 dólares.



El salvadoreño Rubén Salazar, vicepresidente sénior de Productos, Soluciones e Innovación para América Latina y el Caribe de Visa, dijo que se calcula que en América Latina solo hay alrededor de mil 'fintechs', como se conoce a las 'startups' de servicios financieros, cuando su potencial es mucho mayor.



"Las fintech no han tenido en América Latina el impulso que hemos visto en otras regiones", indicó Salazar, quien señala que las inversiones globales en las 'fintech' suman más de 23.000 millones de dólares, pero solo 600 millones han ido a la región. Brasil y México son los países de la región con un mayor desarrollo de "fintechs", seguidos de Colombia, Argentina y Chile.



Visa espera que la 'Everywhere Iniciative', como se llama la competición organizada antes en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, sirva de estímulo para crear empresas emergentes en el sector financiero en la región latinoamericana.



Del millar de 'fintechs' latinoamericanas, el 40 % o 50 % están dedicadas a los pagos específicamente, señala Salazar, quien espera que la convocatoria tenga mucho eco y la competencia sea reñida.



El plazo para presentar candidaturas ya está abierto y para mediados de julio ya estarán seleccionados 50 semifinalistas, divididos en cinco grupos de diez empresas cada uno.

Los finalistas saldrán de las presentaciones que se realizarán el 24 de agosto en Ciudad de México, el 31 de agosto en Buenos Aires, el 7 de septiembre en Santiago de Chile, el 26 de septiembre en Bogotá y el 28 de septiembre en Sao Paulo.



En noviembre los 10 finalistas deberán estar en Miami para participar en un programa de cuatro días en el Centro de Innovación de Visa para recibir apoyo y entrenamiento, y el día 9 de ese mes se celebrará la final durante la llamada FINNOSUMMIT, una reunión del sector financiero en Miami. Un jurado elegirá y dará a conocer ese mismo día al ganador de los 50.000 dólares, explicó Salazar.



Pero el programa 'Everywhere Iniciative' no solo consiste en ese premio en metálico sino en conectar a las 'fintechs' con bancos y comercios que buscan desarrollar nuevas soluciones de pagos.



Salazar señaló que Visa no invierte ni toma una participación accionarial en las empresas tecnológicas emergentes, sino que su objetivo es ser 'catalizador' de inversiones por parte de las instituciones con las que Visa trabaja.



Muchos de esos bancos, comercios, hoteles u otras empresas que buscan soluciones para hacer que la experiencia de pago de sus clientes sea mejor se dirigen a Visa, que cuenta en su sede regional en Miami con un centro especializado en atender esos casos y buscar soluciones "a la medida". El Centro de Innovación, que cumple un año por estos días, ha atendido ya a más de 50 bancos y empresas, dice un "muy, muy satisfecho" Salazar.



Normalmente los especialistas del centro logran identificar el problema, dar un diagnóstico y buscar una solución, que puede estar entre las muchas que tiene Visa, pero también puede buscarse en el mercado, en 24 horas, aunque hay sesiones de hasta 72 horas.



Salazar señala por último que el mayor competidor de Visa y de las otras empresas de pagos electrónicos es el dinero en efectivo. El 80 % de las transacciones que se hacen en el mundo sigue siendo, sin embargo, con dinero contante y sonante. Todo lo que contribuya a avanzar hacia una economía totalmente digital tiene beneficios económicos para el particular, las instituciones financieras y los gobiernos, que se ahorran gastos en seguridad y en logística, dice el ejecutivo.



Visanet, el principal producto de Visa, cuenta con más de 16.000 instituciones financieras y 44 millones de establecimientos adheridos y a través de esa red se realizan 100.000 millones de transacciones al año.