Wall Street se anotó este martes nuevos récords en sus tres indicadores más importantes, coincidiendo con la primera jornada de una reunión de la Reserva Federal de la que se espera salga una decisión que se lleva esperando desde hace meses.



El Dow Jones de Industriales, el selectivo S&P 500 y el índice compuesto del mercado Nasdaq terminaron con nuevas marcas históricas, como parte de las subidas en el mercado que se vienen registrando desde los comicios del ocho de noviembre en Estados Unidos.



En el caso del Dow Jones, el principal índice del mercado, que terminó muy cerca de los 20.000 puntos, se trata del decimosexto récord que acumula desde la victoria del republicano Donald Trump en los últimos comicios presidenciales.



Todo ello en la primera jornada de una reunión de dos días de la Reserva Federal (Fed) que analizará una vez más la conveniencia de un incremento en las tasas de interés, que no se mueven desde la reunión del año pasado por estas fechas.



Esta vez el mercado está apostando claramente a favor de que haya una subida parecida a la del año pasado, de un cuarto punto porcentual, y, si se cumple finalmente ese pronóstico, no habrá demasiados cambios para Wall Street porque asume que así pasará.



De hecho, en el parqué bursátil de Nueva York ya no se está prestando demasiada atención a la más que probable subida de las tasas de este miércoles, sino a las directrices para el año que viene que se fijará la Reserva Federal. Y es que el 20 de enero asume la Presidencia el republicano Donald Trump, dando comienzo a un mandato cuyas expectativas han venido empujando al alza a Wall Street, que apuesta hacia una clara recuperación de la economía.



Al cierre de este martes, el Dow Jones terminó con 19.911,21 puntos, muy cerca de los 20.000 enteros. Durante la jornada llegó a anotar un máximo intradía de 19.953,75 unidades, lo que alentó la esperanza de que este martes se llegara a la mencionada marca psicológica.



El Dow Jones ha avanzado casi 5.000 puntos desde el mínimo anual que tuvo este año, de 15.660 enteros, registrado el 11 de febrero.



Se trata de un avance sorprendente teniendo en cuenta que al Dow le costó casi dos años remontar cinco mil puntos después de la última crisis financiera, cuando ese indicador llegó a caer hasta unos 6.600 puntos en marzo de 2009.



Los analistas siguieron insistiendo en que la subida de ayer está ligada a la rotación de títulos que se ha venido registrando desde el mes pasado, vendiendo posiciones en unos sectores y comprando en otros, con un saldo general positivo.



En noviembre los operadores estaban dando preferencia a empresas industriales y abandonando posiciones en firmas tecnológicas, pero ahora parece que se ha vuelto a dar la vuelta, y el Nasdaq se vio beneficiado por esta nueva rotación. De hecho, Microsoft cerró con un valor de 62,98 dólares la acción, el récord histórico para esa firma.



EFE