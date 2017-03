La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Néstor Humberto Martínez, anunció hoy lunes que le imputará cargos a los hermanos Enrique Ghisays Manzur y Eduardo Ghisays Manzur, dueños de la firma Lurion de Panamá, acusados de haber lavado el dinero producto del soborno que pagó Odebrecht para que le adjudicaran las obras de la Ruta del Sol II.



El ente acusador les imputará los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por recibir el soborno de los 6,5 millones de dólares, que le dio la constructora brasileña al exviceministro de Transporte Gabriel García, quien ofreció ser testigo contra otros involucrados en el caso Odebrecht.



Lea: (Las evidencias de la corrupción en el caso Odebrecht).



En este caso el ente acusador también compulsó copias para que se investigue al senador Plinio Olano y llamó a interrogatorio a los consejeros presidenciales en la época de los hechos Miguel Peñaloza y Mateo Restrepo. También serán llamados a interrogatorio por su presunto conocimiento del soborno a Daniel García y Eduardo Zambrano.



Además, serán escuchados, según el fiscal, Menzel Amín Avendaño, Marco Gianpaoli Scattolini, Alfonso Pereira del Río, Rafael Nieto Loaiza, María Fernando Valencia y su esposo Otto Rodríguez.



La Fiscalía también aseguró que en este caso han rendido interrogatorio Juan Ricardo Noero, exviceministro de Transporte y presidente de la sociedad Pacific Infraestructure Inc, diligencia que se cumplió el pasado 23 de febrero por el conocimiento que tendría de las inversiones que se hicieron con el soborno exigido a Odebrecht.



Lea: (‘Colombia no verá un peso de la sanción a Odebrecht’).



INDAGACIÓN A GINA PARODY Y CECILIA ÁLVAREZ POR 'OTROSÍ'



La Fiscalía anunció que abrió indagación preliminar por una denuncia presentada contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody "por su eventual interés en la celebración del otrosí número 6", cuyas investigaciones serán llevadas a cabo por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. En este caso Álvarez ya rindió una entrevista ante fiscales de conocimiento.



El ente reveló que en relación con el otrosí número 6 que se firmó para construir la vía Ocaña-Gamarra, con el que se adicionó presupuesto al contrato de la Ruta del Sol con Odebrecht, además de la imputación de cargos al exsenador Otto Bula ha habido otros avances.



Bula, según la investigación de la Fiscalía, recibió pagos por 4,6 millones de dólares según afirmaron funcionarios de Odebrecht.



Por ese proyecto fue vinculado formalmente en investigación Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Además fue vinculado formalmente a la investigación Juan Sebastián Correa Rodríguez, asesor del presidente de la ANI. Según el Fiscal, también se compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se indague al senador Bernardo Miguel Elías.



Lea: (Fiscalía realiza tercera captura por sobornos de Odebrecht).



CASO NAVELENA



Por este caso se citó a declaración al director del Fondo de Adaptación Iván Mustafa para que informe “la relación que tendría con las circunstancias que rodearon la adjudicación del referido contrato a Navelena y la concepción de un 'otro-sí' al mismo”.



El ente acusador también investiga el desembolso del crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena por la suma de $120.000 millones de pesos.



Por estos hechos fue citado a audiencia de imputación de cargos, para el 15 de marzo, Alejandro Jiménez, vicepresidente comercial del Banco Agrario para la época de los hechos, como posible autor del delito de falsedad ideológica en documento público.



Jiménez, según investigación de la Fiscalía, certificó el cumplimiento de los requisitos establecidos por la junta directiva, con el fin de “viabilizar el desembolso del crédito a favor de Navelena, a pesar de que el contrato de fiducia que habría de servir de garantía no fue previamente modificado”.