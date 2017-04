Fortaleciendo la alianza colombo rusa

Se realizó en Bogotá el Foro Económico Comercial en el marco de la VI Comisión Mixta Intergubernamental Colombo Rusa, una rueda de negocios que contó con toda la representatividad gubernamental bilateral y la presencia de importantes industriales rusos que ven a Colombia como uno de los mercados emergentes más importantes del mundo.



Presidieron el evento organizado por la Cámara de Comercio Colombo Rusa (CCCR), el Embajador de Colombia en Rusia, Alfonso López Caballero; el Director de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guillermo Castro Benetti; Óscar López, Presidente de la CCCR; Javier Humberto Gamboa, Viceministro de Comercio Exterior; Sergei Nosov, Vicedirector del Departamento de Asia, África y América Latina del Ministerio de Desarrollo Económico de la Federación Rusa; Sergei Koshkin, Embajador de la Federación Rusa en Colombia y Tatiana Mashkova, Directora General del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los países de América Latina CN CEPLA.



“Actualmente, tenemos relaciones comerciales buenas y cálidas pero con escaso contenido. El desconocimiento bilateral ha impedido el incremento de la balanza comercial y esto solo se combate aumentando la presencia en ferias, foros, exposiciones y eventos bilaterales como esta Comisión Mixta”, asegura Óscar López, Presidente de la Cámara de Comercio Colombo Rusa.



López añade que al empresario colombiano le falta informarse más y perder el temor por atreverse en los nuevos mercados. “Por eso es tan importante el intercambio turístico y cultural que rompe esas barreras”, apunta. Para él, el potencial colombiano es enorme y no se suscribe a los productos tradicionales como el café y las flores, sino que trasciende al turismo, las artesanías, elementos de hierro forjado, fabricación de partes para maquinaria y frutos de mar. Al tiempo, desde Rusia pueden llegar vacunas, medicamentos, tecnologías de informática, materiales innovadores de construcción e importaciones masivas de trigo.



TODO POR HACER

Para Javier Gamboa, Viceministro de Comercio Exterior, Colombia ostenta una posición privilegiada para exportar a Rusia confites, carnes, alimentos procesados, chocolates, cacao y manufacturas industriales como las confecciones y ellos a su vez son fuertes en tecnologías químicas y metalmecánicas. “Rusia tiene gran potencial en desarrollos de infraestructura, transporte y el sector energético. Hay que sobrepasar barreras como la admisibilidad sanitaria para facilitar la exportación de alimentos y ambas naciones ya están trabajando con sus autoridades para lograrlo”, confirma el alto funcionario.



Por su parte, Felipe Jaramillo, Presidente de ProColombia, afirma que Rusia es un mercado con potencial infinito, pero el empresario nacional debe entender que sus productos tienen que incluir valor agregado para ingresar e imponerse. “Soy un convencido de que el éxito económico de Colombia en el mundo pasa por su diversificación comercial, tanto de la oferta exportable como de los mercados a los que llegamos, y por supuesto, el ruso es uno de los más estratégicos. Ahora, lo que necesitamos es que los empresarios colombianos entiendan su potencial y le apuesten”, argumenta Jaramillo.



POSCONFLICTO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Sergei Koshkin, Embajador de la Federación Rusa en Colombia, afirma que en la actualidad el comercio bilateral no supera los 300 millones de dólares anuales y urge encontrar fórmulas para aumentarlo. “Colombia demuestra altas tasas de crecimiento y las grandes compañías rusas se están interesando en el país. En junio se realizará el Gran Foro Económico Anual en San Petersburgo y estamos invitando a los empresarios colombianos a participar en él”, comenta el diplomático, quien añade que en el tema del posconflicto, Rusia puede contribuir en sectores como el desminado, construcción de vías terrestres, desarrollo de las vías férreas y otros proyectos de infraestructura y construcción.



A su vez, Tatiana Mashkova, Directora General del Comité Nacional para la Colaboración Económica con los países de América Latina (CN CEPLA), asegura que su país puede hacer grandes aportes en tecnologías de mejoramiento y rendimiento petrolero, energías renovables, nuevas tecnologías en centrales eléctricas, purificación y desalinización de agua, equipos para prevención de terremotos, lucha contra incendios y el desarrollo conjunto del sector farmacéutico. “También al sector de la educación con el intercambio académico de los grupos binacionales de investigación y ciencia y las tecnologías de riego y tratamiento de cultivos en las nuevas zonas del posconflicto”.



“El potencial del mercado ruso es enorme, pues es miembro de la Unión Económica Euroasiática que elimina las fronteras y los trámites aduaneros entre sus naciones, lo que eleva el número de consumidores a los 200 millones. Con las restricciones actuales a las importaciones de productos como carnes, pescados, mariscos y frutas de la Unión Europea y Norteamérica, se abren nuevas oportunidades para que los empresarios colombianos vean el tamaño del negocio y se animen a exportar a Rusia”, afirma Sergei Nosov, Vicepresidente de la Comisión Mixta Ruso Colombiana para la Cooperación Económica y Comercial.



“Desde la Cámara de Comercio Colombo Rusa promovemos las misiones comerciales porque son vitales para entender la filosofía, el pensamiento y el producto ruso. Por eso, ofrecemos acompañamiento total al empresario colombiano para que luego de un estudio de mercado, el análisis de las variables técnicas y jurídicas, la logística, los impuestos y los precios de mercado, encuentre el camino correcto para negociar”, concluye Óscar López, Presidente de la CCCR.



En el evento participaron también representantes de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI); de la Asociación Nacional de Exportadores (ANALDEX) y de la Federación Nacional de Molineros (FEDEMOL).



Cámara de Comercio Colombo Rusa

Av. Calle 26 No. 69D-91, Torre 2, Of. 407

Tel. (57-1) 702 8974

Bogotá D.C., Colombia

www.camaracolomborusa.com

info@camaracolomborusa.com