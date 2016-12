Fue radicada la primera ponencia de la reforma tributaria

El senador Antonio Navarro, de la Alianza Verde, presentó una ponencia alterna a la que viene construyendo el Gobierno con el grupo de congresistas elegidos para tal fin. El Centro Democrático espera tomar una decisión respecto al tema en los próximos días en tanto que el Gobierno sigue en reuniones con los demás senadores y representantes para definir el texto que se presentará.



Navarro Wolff presentó una propuesta en donde se realizan 70 modificaciones al sugerido por el Gobierno Nacional. Se destaca del texto del senador de la Alianza Verde, que no se contempla el incremento del IVA al 19%.



Para suplirlo, el senador propone, entre otras, que se contemple gravar las pensiones que excedan los $10 millones. Esta es una de las proposiciones de la Comisión de Expertos, Ocde y otras multilaterales, que el Gobierno no incluyó en el texto que fue radicado en el Congreso el pasado 19 de octubre.



EL IVA PROPUESTO



En la propuesta radicada por el senador se plantea que la tarifa general del IVA se mantenga en el 16%, no obstante, plantea otros temas relacionado con este.



El primero de ellos, es no devolver el IVA de las exportaciones de oro, cuando esta sea en lingotes. Así mismo, pide que no se les devuelve el IVA a los exportadores de petróleo y carbón cuando los precios de estos superen los US$60 por barril, y US$80 la tonelada, respectivamente.



Así mismo, sostiene que para proteger los periódicos se les debe permitir permanecer exentos del gravamen.



Del mismo modo pide retirar del grupo de alimentos con 0% de impuesto a los camarones y langostinos, a la vez que sugiere que se grave con un 5% la primera venta de todos los inmuebles que superen los $800 millones.



IMPUESTOS AMBIENTALES



La propuesta que en el impuesto a las emisiones de CO2 que planteó que Gobierno se incluya al carbón con un gravamen de $36 por kilogramo.



Del mismo modo, se plantea un impuesto de $150 a las bolsas plásticas para transportar productos de las grandes superficies. También se propone aumentar la tasa de uso de agua para estratos 4, 5 y 6 de las grandes ciudades y de consumidores comerciales e industriales.



Finalmente, la ponencia radicada contempla crear un impuesto del 5% para los giros de remesas hacia el exterior.