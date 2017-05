Fueron ‘sacados’ más de 370.000 colados del Sisbén

La depuración de los colados en el Sisbén va ‘viento en popa’ y, desde que el Departamento de Planeación Nacional (DNP) comenzó este trabajo, ya fueron reubicadas en la lista 370.568 personas, que estaban inscritas irregularmente en el sistema.



Se trata de miles de personas que, técnicamente, no salen de la base de datos, pero se les hace un ajuste a sus puntajes, con lo cual se reduce la posibilidad de continuar recibiendo subsidios de los cerca de 20 programas que tiene el Estado.



“De los 653.143 registros irregulares que se encontraron en septiembre del 2015 –cuando se decidió depurar la base del Sisbén– se pasó a 282.575, en febrero del 2017, lo que representa una reducción cercana al 60 por ciento de casos anómalos”, indicó Simón Gaviria, director del DNP.



Estos casos, agregó el funcionario, tienen que ver con que las personas usan varias formas de saltarse la fila del Sisbén, “muchas de ellas sin tener derecho a los beneficios y y que mienten sobre temas como su nivel de educación, el acceso a una vivienda o sus ingresos”.



RESULTADOS AGRIDULCES



El informe de Planeación no termina allí y también destaca que municipios como Chimá (Córdoba), Cerrito (Valle del Cauca), Santa Elena del Opón (Santander) y Rondón (Boyacá), por mencionar algunos, alcanzaron una depuración total de los casos sospechosos de colados.



De igual forma, estuvieron cerca de esto municipios como La Vega (Cundinamarca), Puerto Lleras (Meta), Capitanejo (Santander) y Versalles (Valle del Cauca).



En contraste con esta labor, el número de colados en el Sisbén no solo se redujo, sino que aumentó en otros como Soledad (Atlántico) y Fundación (Magdalena), en los cuales este dato pasó de 7.455 a 9529 y de 2.150 a 3.014, respectivamente.



Por su parte, las ciudades capitales –donde la depuración está bajo el amparo de las alcaldías– entregaron resultados agridulces en este reporte. Por un lado, Bogotá, Ibagué y Cartagena lograron filtrar a casi 45.000 personas entre las tres (casi 40.000 en la capital y poco más de 7.000 en cada una de las otras dos).



Del otro lado de la moneda, los registros anómalos en el sistema de subsidios estatales ascendieron en Cali, Medellín, y Cúcuta, ciudades que registraron cifras respectivas de 22.418, 13.834 y 12.863 ciudadanos.



Frente a este resultado, Gaviria afirmó que es la síntesis “de un trabajo arduo que comenzamos en el DNP desde septiembre del 2015 cuando decidimos depurar a fondo la base del Sisbén para que aquellos ya fallecidos o personas con buenos ingresos y puntajes bajos no se cuelen en la fila de los beneficiarios de los programas sociales. En otras palabras, que no les quiten el espacio a personas humildes que verdaderamente lo necesitan”.



Igualmente, confirmó que las depuraciones del sistema de ayudas continuará de una forma más ardua, cuando comience a operar el nuevo esquema, Sisbén IV (ver recuadro”.



SISBÉN IV, NUEVO ESQUEMA PARA IDENTIFICAR COLADOS



El director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que 219 municipios ya han participado en la implementación del nuevo formato para identificar colados, Sisbén IV.



Vale recordar que, actualmente, el DNP cruza la información de dos bases de datos, pero con el nuevo esquema se utilizarán 24 de estas bases.



Según Gaviria, el Sisbén IV tendrá un costo estimado de $123.733 millones, de los cuales la nación aportará $70.344 millones para cofinanciar el operativo en terreno, es decir, coordinadores de campo, encuestadores y enumeradores, por mencionar algunos.



El valor restante deberá ser aportado por los municipios, de acuerdo con las siete categorías en que fueron clasificados, según el Conpes 3877 de diciembre del 2016.



Además, el DNP tendrá este año recursos de la nación por $9.500 millones, de los cuales $2.400 millones corresponden a la compra de dispositivos móviles de captura información por parte del Gobierno Nacional.