¿Qué opinan los premios Nobel de Economía sobre el bitcoin?

Un día después de que el ganador del premio Nobel Joseph Stiglitz dijera que el bitcoin debería prohibirse, otro ganador del premio de economía dijo que la moneda digital en algún momento repetirá el colapso bursátil estadounidense que precedió a la gran depresión.



Robert J. Shiller, el economista de Yale cuyo trabajo cubre la predicción de los precios de los activos y la ineficiencia de los mercados, dijo que la atracción de la moneda era una narración similar a una "película de misterio" que atrae a personas que quieren burlar al sistema.



"Bitcoin, es absolutamente emocionante", dijo Shiller en una conferencia en Vilnius, Lituania el jueves. "Eres rápido. Eres inteligente. Has descubierto lo que nadie más comprende. Estas con eso. Y el bitcoin tiene este sentimiento antigubernamental y antirreglamentario. Es una historia maravillosa. Si fuera verdad".



Las oscilaciones de precios de la moneda digital más popular del mundo están aumentando en medio de especulaciones de que la ganancia de casi 1.000 por ciento del bitcoin este año podría no continuar.



El bitcoin superó los 11.000 dólares en cuestión de horas después de alcanzar los 10.000 dólares el miércoles. Luego cayó casi 20 por ciento antes de recuperarse. "No sé dónde va a parar", dijo Shiller, quien ganó el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2013. "Va a ir hacia arriba, al igual que el mercado de valores en la década de 1920. Llegaremos a 1929 con el tiempo. Pero luego no irá a cero, simplemente bajará".



Un día antes, Stiglitz llamó al bitcoin "una burbuja" que excitará a las personas mientras sube y baja. "Entonces me parece que debería prohibirse", dijo Stiglitz el miércoles en una entrevista Francine Lacqua y Tom Keene. "No cumple ninguna función socialmente útil".