Por gas, el país recaudó $1,6 billones en regalías

Poco más de $1,65 billones de pesos en regalías le dejó al país la producción de gas en la vigencia 2015-2016. Así, mientras para el primer año correspondieron por este concepto $809.737 millones, para el segundo fueron $849.014 millones.



Por este concepto el cálculo legal es bianual y los números reportados por el Ministerio de Minas y Energía indican además que este recaudo aumentó entre un año y otro cerca de $40.000 millones, lo que representa un 6% de crecimiento.



“Cuando se miran las cifras, que en los últimos 10 años le han reportado al país por concepto de regalías, y que son del orden de $130 billones de pesos, el sector minero- energético ha sido un gran jalonador del desarrollo”, señala Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al término de su intervención en el congreso de la Asociación Nacional de Gas Natural (Naturgas), que se celebra hasta hoy en Cartagena.



Cabe recordar que la estructura, tanto normativa como tarifaria, con la que se liquidan las regalías varía de forma considerable entre el gas y el petróleo. Por lo tanto, y como lo reitera el presidente de la ANH, si hay volatilidad en los precios del barril, esto termina influyendo en el recaudo y la liquidación.



“Cuando salimos a incentivar la búsqueda de hidrocarburos no estamos pensando en gas o petróleo, ya que no se puede determinar desde el comienzo”, aclara Velandia.



Sin embargo, en la actualidad la preocupación de las regiones donde existe operación en hidrocarburos es que la liquidación ha caído en los últimos dos años; no obstante, por concepto de producción en gas ha aumentado, aunque no de forma significativa.



En cuanto a liquidación de regalías producto de la operación gasífera, la Gerencia de Regalías y Derechos Económicos del Ministerio de Minas y Energía reporta que en el 2015 los departamentos que más aportaron fueron, en su orden, La Guajira, Casanare, Santander, Sucre, Meta, Huila y Putumayo.



En el 2016, los que tuvieron mayor liquidación fueron La Guajira, Casanare, Santander, Córdoba, Sucre y Meta.

Para el sector gasífero, la operación de este combustible será clave en el recaudo de regalías. “A través de la Ley de regalías el gas le reporta al país un recaudo importante, pero en el futuro, con el crecimiento de la actividad, la liquidación será aún mayor”, indica Alberto Mazeneth Dávila, gerente de Efigas.



Indica además que la producción no se centrará en los departamentos tradicionales como La Guajira, Casanare y Meta, sino que ya empiezan a aparecer otras regiones como Sucre y el valle inferior del Magdalena.



“La expectativa inicial en un proyecto es el petróleo, pero cuando se encuentra gas es mucho más que bien recibido”, enfatiza.



Antonio Celia Martínez-Aparicio, presidente de Promigas, coincide en que las regalías por la operación gasífera seguirán creciendo, lo que beneficiará a las comunidades. “El gran impulso del gas es gracias a los acuerdos de París del COP21, como un combustible de transición, y al crecer la operación en producción ayudará a que el recaudo por regalías siga con un crecimiento sostenido”, dice.



Cifras del Departamento Nacional de Planeación indican que hasta el 15 de diciembre del 2016 se habían financiado 10.357 proyectos o programas en los entes territoriales por $21,6 millones que tuvieron esta fuente.



La nueva prospectiva de pozos offshore en la costa Caribe, sumada a los proyectos onshore (en la parte continental), allana el camino para que el gas siga creciendo en volumen, lo cual hace avizorar un buen futuro para el recaudo y liquidación de regalías.

“El nivel de las regalías en el futuro dependerá de los volúmenes de producción de gas”, señala Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas, al precisar que este combustible será fundamental en la competitividad del país.



“El petróleo es visto por ingresos fiscales, impuestos y regalías, pero el gas tiene una particularidad y es que no es solamente regalías, competitividad y sector eléctrico, sino que tendrá otros espacios como en el transporte público y de carga”, puntualiza Cabrales.



GNV en transporte masivo de Bogotá



La Transportadora de Gas Internacional TGI, Ecopetrol y Gas Natural Fenosa firmaron un convenio con el propósito de incentivar el uso del gas natural en vehículos de transporte masivo de Bogotá y otros dedicados a GNV.



Cada una de las empresas hacen un aporte económico que será administrado por un fideicomiso. El usuario final recibe un descuento o bono sobre el costo total de la conversión, o la compra del vehículo, lo cual facilita la decisión de convertir o adquirir el automotor. Este convenio, además de contribuir al fortalecimiento de la flota de transporte, beneficia a la ciudad por su impacto positivo en el medioambiente y la sostenibilidad.





Alfonso López Suárez

Enviado especial a Cartagena