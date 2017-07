Gobierno colombiano niega llegada masiva de venezolanos

El director general de Migración Colombia, Christian Krüger, negó este jueves que haya un "éxodo masivo" de Venezuela y pidió no "generar falsas alarmas", en referencia a que medios de comunicación aseguraban que se ha incrementado la llegada de ciudadanos de ese país.



"Afirmar que existe un éxodo masivo de venezolanos sería generar falsas alarmas", dijo Krüger citado en un comunicado de su despacho en que detalló que el lunes hubo un aumento del 5% en el paso de venezolanos porque era festivo, pero en los días siguientes se ha reducido.



En este sentido, detalló que el promedio diario de personas que entran y salen de

Colombia por el Puente Internacional Simón Bolívar, que une la colombiana Cúcuta con la venezolana San Antonio del Táchira, "es cercano a los 50.000 registros diarios, un flujo alto que sólo puede ser interpretado si se tienen en cuenta tanto las cifras de entrada como de salida". "Se evidencia en esta zona es el ingreso de personas que vienen a abastecerse de alimentos, a citas médicas, a comprar productos de aseo, a estudiar e incluso a trabajar, y en las noches regresan a su país", subrayó.



El lunes se evidenció "un pequeño incremento, cercano al 5 % en la entrada y salida de ciudadanos venezolanos que no genera ningún tipo de alarma, pues obedece a la dinámica propia de la región" en buena medida por ser festivo en su país. "Además, según información que recibimos por parte de los viajeros, durante el fin de semana, la autoridad migratoria del vecino país no tuvo sistema y eso represó la salida de personas que viajaban con pasaporte hacia Colombia", agregó.



También Krüger considera que tuvo influencia que "esta semana estaba programado un paro cívico y la gente aprovechó el festivo para abastecerse de algunos productos de primera necesidad".



De igual forma, señaló que a medida que ha ido transcurriendo la semana, el flujo de entrada de viajeros de Venezuela ha ido disminuyendo considerablemente desde el inicio de ese paro cívico. "Ayer (miércoles), el movimiento en frontera cayó significativamente, pues pasamos de un promedio diario de 25 entradas de venezolanos a 21.000, mientras que las salidas, estuvieron por encima de los 20.000 registros. Para hoy, como se esperaba, tan sólo hemos registrado el ingreso de un poco más de 500 venezolanos, frente a la salida de más de 2.000", concluyó.