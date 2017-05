‘Gobierno debería crear exención tributaria por 5 años para las petroleras’

El Gobierno con el apoyo del Congreso debe hacer un fast track de normas que le permitan crear incentivos tributarios para nuevos proyectos exploratorios en el país. Así de tajante el socio de la firma Sanclemente Fernández Abogados (SFA), Antonio Sanclemente.



El directivo señaló que solo así los niveles de reservas y producción de hidrocarburos llegarán a los niveles que el país requiere. En diálogo con Portafolio Sanclemente habló de lo que el país debe hacer para corregir el rumbo en materia petrolera.



Y ¿nada que se recupera la producción petrolera?



La producción de crudo en Colombia ha bajado paulatinamente colocándose en 2016 en promedio diario de 899.000 barriles por día, alejándose así de la meta del millón fijada por el Gobierno.



De hecho, la producción petrolera cayó un 12,3 por ciento en marzo a 804.000 barriles diarios en promedio frente al mismo mes del 2016.



El país necesita hacer un gran esfuerzo para recuperar el nivel de inversión con miras a recuperar nuevos recursos distintos a los que se obtienen con las políticas de incentivar la producción incremental como las plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo y la reciente reforma tributaria.



Hoy la realidad es de una gran caída en actividad exploratoria y de producción de hidrocarburos en los últimos años y por lo tanto de las reservas y los ingresos.



¿Qué hacer para que el país vuelva a ser atractivo para la inversión de las petroleras?



Incentivar nuevas inversiones en proyectos diferentes a los de producción incremental además de garantizar en el mediano plazo la autosuficiencia, evitando la probable importación, generarían la reactivación de la prestación de servicios, el empleo en el sector, la tributación en las regiones y la nación y el aumento en el volumen de las regalías que tienen un efecto multiplicador en todas las regiones.



Pero, ¿cuál sería la forma?



Como solución de choque y audaz del Gobierno con el apoyo del Congreso debe hacer un fast track de aprobación legislativa para crear incentivos tributaros exclusivamente para nuevos proyectos exploratorios, exonerado de impuestos de renta (salvo regalías) la producción que se obtenga, por un lapso temporal de cinco años.



Ese tema no es muy complejo…



Esto no es nada nuevo, procedimientos similares han realizado los municipios aledaños a Bogotá con relación al Impuesto de Industria y Comercio, con resultados exitosos.



¿Sería un fuerte golpe para el Gobierno?



Es relativo, en principio el Estado se sacrifica porque dejaría de recibir unos recursos directos de renta, pero la máquina petrolera mueve mucho dinero y esos otros actores si tiene que declarar y pagar, por ejemplo con contratistas de operación y servicios de las petroleras.



Pero además como no se tocan las regalías, las obras para las regiones y esa contratación siguen facturando ingresos tanto para las regiones como para el Gobierno Nacional.



Hoy se habla mucho en el país de inversiones en gas en el océano



Es cierto, se han comentado nuevos descubrimiento en aguas profundas, pero esto no es fácil, ni barato. La pregunta que habría que hacer es si el país tiene plata para esos proyectos y lo otro es que antes de 10 años no se verá nada de eso.



Mire entre 1990 y 1995, en el país se dijo que Opón era un gran descubrimiento y se compró una térmica de cerca de 300 millones de dólares para el proyecto, después Ecopetrol tuvo que salir a malvender esa planta porque el yacimiento no fue tal. Establecer la riqueza de productividad de un yacimiento de gas en el fondo del mar es bastante arriesgado.



* (Esta entrevista fue realizada antes del anuncio de Gorgon-1).