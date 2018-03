Gobierno destrabaría negocios inmobiliarios con una nueva norma

El Gobierno emitirá en próximos días una norma que permitirá a las personas que hayan tenido problemas para registrar sus predios debido a inconsistencias en los linderos y áreas de los mismos resolver su situación.



El superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa Guerra, explicó que el problema que se quiere corregir se originó debido a que la Instrucción 1011 del 2010, que expidió el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) en conjunto con la entidad que hoy está a su cargo, hacía prevalecer lo jurídico sobre lo físico en casos en que hubiera inconsistencias en áreas medidas de manera tradicional.



“Por ejemplo, tenemos unos linderos que iban de un árbol a una puerta, pero ya no existe ni el uno ni la otra y la quebrada ya se secó. Hoy en día, con esos linderos que ya no existen, se puede medir el predio y puede medir lo mismo pero el trámite no pasa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, porque los registradores, por esta Instrucción están obligados a devolver el documento, y debido a esto deben ir ante los jueces, aunque no haya un problema de linderos con los vecinos”, explicó Mesa, quien indicó que en los siete años de vigencia de esa norma, unos 150.000 propietarios se han visto afectados.



Por eso, la metodología que se está proponiendo, y que plasmará en una nueva Resolución del Igac y una Instrucción de la Supernotariado para los notarios y calificadores, es que donde no hay conflictos se firmen actas de colindancia ante la autoridad catastral, donde conste que todos los vecinos están de acuerdo, se mida el predio, se identifiquen nuevamente los linderos a través de medios técnicos y se incluyan en el registro con la nueva área.



Hay que tener en cuenta que el trámite se podría hacer por una sola vez, siempre y cuando no haya conflictos de linderos y no colinden con baldíos, parques naturales, resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras.



“Lo que queremos es agilizar el tráfico inmobiliario”, añadió el funcionario.



Además, aclaró que esto sería aplicable tanto para predios rurales como urbanos, porque en las ciudades también ocurre la dificultad mencionada.



Otro tema importante sobre el cual la Súper expidió hace tres semanas la Instrucción 01, permite que mediante una certificación catastral se incluya el área a los folios que no la tenían, pues hasta ahora, predio que no contara con ese dato no se podía fraccionar.



“Resulta que, por ejemplo, muchas escuelas, salones comunales o centros de salud, fueron donadas por particulares, sin que el predio tuviera área y por eso no se podía sacar el pedazo del lote en el registro para desenglobar, pero ahora sí es permitido, con lo cual se resuelve de paso un cuello de botella, pues no se pueden invertir dineros públicos para hacer mejoras en terrenos de particulares”, agregó Mesa.



De esa manera, una diligencia que venía demorándose entre 4 y 5 años ante un juez, ahora se realiza en dos semanas siempre y cuando el terreno esté medido. Dicha medición la puede hacer la autoridad catastral (Igac o los catastros descentralizados que hay en Antioquia, Medellín, Cali, Bogotá y Baranquilla) o un privado que ella autorice.