Gobierno eliminó las sanciones al registro de inversiones extranjeras

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió las normas que reglamentan las inversiones de extranjeros en Colombia así como la inversión de colombianos en el exterior.



De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, el Decreto 119 del 26 de enero de 2017, actualiza de manera integral el régimen de inversiones internacionales, que permitirá aumentar la competitividad del mercado colombiano con relación a los mercados externos, como también incrementar la internacionalización de la economía nacional y la inversión de colombianos en otras latitudes.



“Uno de los cambios más significativos de este decreto es la modificación del esquema de registro de las inversiones extranjeras”, sostuvo el titular de la cartera de Hacienda.



Explicó el Ministro que con la nueva normatividad "se han eliminado los plazos y las modalidades que existían para la realización del registro de las inversiones y en consecuencia, ya no existirán sanciones relacionadas con el incumplimiento de estos requisitos”, dijo el funcionario.



Cárdenas Santamaría agregó que “antes, un inversionista extranjero, que decidía invertir en Colombia, tenía como plazo 12 meses para el registro inicial de sus inversiones ante el Banco de la República y debía clasificarlas dentro de alguna de las cinco modalidades existentes, como importación de divisas, de bienes tangibles o de aportes en especie al capital de una empresa”.



Indicó el titular de la cartera de las finanzas que con la entrada en vigencia del Decreto 119, “ahora, el plazo con el cual contaba para registrar su inversión y las modalidades previstas para ello se eliminan, de forma tal que las sanciones atadas a estos dos requisitos del registro, también desaparecen”.



Sin embargo, el funcionario de Hacienda manifestó que “el registro ante el Banco de la República continúa siendo necesario para exigir los derechos cambiarios sobre las inversiones, pero ahora solo basta el reporte de la inversión realizada para que se configuren, sin que tal reporte deba clasificarse en una modalidad o realizarse en un plazo determinado”.



Adicional a esto, respecto a las inversiones sobre empresas inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores se permitirá que el inversionista elija si registra su inversión como inversión directa o de portafolio, según manifieste o no su ánimo de permanencia sobre a la misma.



De igual forma, el nuevo régimen de inversiones internacionales redefine, además, el concepto de “residencia”, que ahora se configura tras permanecer en el territorio nacional por 183 días calendario durante un año (365 días).



También determina que todo inversionista extranjero deberá contar con un apoderado en Colombia que cumpla con las obligaciones tributarias, cambiarias, de información y las demás relacionadas con su actividad de acuerdo con la legislación nacional.



Finalmente el jefe de la cartera de Hacienda explicó que este nuevo régimen contará con un periodo de transición de seis meses para implementar los ajustes contenidos en la norma y para que el Emisor expida la reglamentación necesaria para poder implementarlo.