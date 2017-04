Gobierno estima que el IPC del 2017 cerraría en 4,1%

El Banco de la República ha venido recortando sus tasas de interés desde el pasado diciembre. A la fecha la reducción ha sido de 75 puntos básicos con el argumento de que los análisis indican que este año la inflación volverá a ubicarse dentro del rango meta del Emisor, es decir, entre el 2% y el 4%. Sin embargo, en la exposición de motivos de la adición presupuestal que planea el Gobierno se indica que los más recientes cálculos de la cartera de Hacienda estiman que por tercer año consecutivo los precios podrían ubicarse por fuera de dicho objetivo.



“En relación con los supuestos macroeconómicos usados en la elaboración del Presupuesto General de la Nación 2017, descritos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2016, publicado en junio de ese mismo año, se revisaron algunos de los indicadores que afectan la programación de la política fiscal para la vigencia actual.



La inflación, que en junio del año pasado se proyectaba en 4,0% para el cierre de 2017, no sufrió mayores cambios y ahora se espera que se ubique en 4,1%”, señala el documento radicado en la Cámara de Representantes.



Esto supondría que aunque por muy poco, la inflación cerraría el 2017 sin cumplir el objetivo constitucional. Con este año serían tres en línea, ya que al cierre del 2015 se ubicó en el 6,77%, o sea 277 puntos básicos sobre el límite superior del rango establecido; en 2016 bajó a 5,75%, no obstante se mantuvo 175 puntos porcentuales por encima del objetivo.



Para este año se esperaba que retornara, y dado que ha venido reduciéndose durante los últimos meses, la junta del banco central ha optado por reducir sus tipos de intervención con propósito de entregarle a la economía nacional un estímulo adicional que permita mejorar el crecimiento del PIB, que de acuerdo con el Dane cerró el 2016 en el 2%.



Y es que el impulso para la economía se hace cada vez más necesario. También en el documento radicado en la Secretaría de la Cámara, se señala que “tanto las proyecciones del crecimiento del PIB como las de su deflactor fueron modificadas para el 2017. La primera pasó de 3,5% en el MFMP del 2016 a 2,5% en la actualidad, mientras que la segunda aumentó de 3,0% a 3,5% durante el mismo periodo”.



Con ello, el Gobierno aduce en el citado documento que el ajuste a la baja en el crecimiento esperado del producto se explica por la desaceleración observada en el último semestre del 2016. La economía colombiana registró una tasa de crecimiento promedio de 2,5% en el primer semestre del 2016, mientras que en el segundo semestre mostró una tasa de expansión de 1,4%.



Por otra parte, la estimación para el PIB nominal del 2017 (en pesos corrientes) también sufrió modificaciones, pasando de $905,4 billones en el MFMP del año pasado a $915,3 billones hoy en día.



No obstante, hay otros factores que sí se están ajustando en la medida en la que lo tenía proyectado el Ejecutivo, principalmente lo relacionado con variables externas.



Inicialmente se pronosticaba que el déficit de cuenta corriente se ubicaría en 5,4% del PIB (equivalente a US$16.197 millones) a cierre del 2017. Ahora, al incorporar la información de balanza de pagos del último trimestre del 2016, se proyecta para este año un desbalance externo de la economía de 3,6% del PIB 2017 (alrededor de US$10.970 millones).



Este menor déficit de cuenta corriente en el 2017 se explica, principalmente, por un menor déficit de la renta de factores y por un mayor ajuste de las importaciones. El menor balance negativo de la renta factorial que se observó en el 2016 modificó el pronóstico del 2017 y va en línea con mayores egresos asociados a los rendimientos de empresas con inversión extranjera en Colombia.



En cuanto a la balanza comercial, para el 2017 se espera un mayor crecimiento de las exportaciones debido a mejores términos de intercambio y a un mayor crecimiento de la demanda externa. En particular, ahora se estima que el precio promedio del petróleo Brent se ubique en US$51 por barril, mientras que la previsión anterior, utilizado para la presentación del PGN 2017, se esperaba que fuera US$48.



Además, a pesar de prever una menor tasa de cambio respecto al marco fiscal ($3.007 vs. $3.033), en la actualidad se avizora un menor crecimiento de las importaciones en dólares FOB. Dicha estimación pasó del 6,7% al 5,4%, lo cual contribuiría a una reducción adicional del déficit comercial de este año.