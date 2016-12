A pesar de los grandes acercamientos logrados por la mesa de concertación salarial en los últimos días, finalmente el Gobierno Nacional fijó por decreto el salario mínimo que regirá para 2017, al no lograr un acuerdo entre las partes.



(Vea: Especial salario mínimo 2017).



Aunque se logró reducir la brecha de 7,5 puntos que había inicialmente a sólo un 1,5%, en las últimas horas las negociaciones entraron en un estancamiento del que no pudieron salir.



Luego de tres semanas de reuniones, el plazo se agotó sin que todos coincidieran con el ajuste y el ministerio de Trabajo fijó en 7 por ciento el salario mínimo, el cual representa un incremento de $48.261.



Así las cosas los colombianos pasarán de ganar $689.454 a $737.717.



Por su parte, el auxilio de transporte quedó en $83.140. En total, la remuneración que recibirán cerca de dos millones de trabajadores colombianos a partir del 1 de enero de 2017 será de $820.857.



La ministra Clara López Obregón indicó que, “se trata de un incremento en términos reales de 1,5% frente a la proyección de la inflación del presente año, 5,5%, y seguramente de más de 2,5% frente a las perspectivas para 2017, que sitúan la inflación entre el 4% y 4,5%”.



Así mismo, aseguró que este incremento se presenta en un contexto de un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), comparado con el año anterior, con lo cual se constituye en una mejora real del poder adquisitivo de los trabajadores.



La Ministra López destacó, además, que el proceso de concertación del salario mínimo de 2017, ha sido una de las experiencias de concertación más integrales en la aplicación de los principios del diálogo social tripartito que se hayan llevado a cabo en los últimos años.



"Si bien, no se obtuvo el resultado esperado de la concertación, tenemos la satisfacción del deber cumplido y contamos con la herramienta de la concertación como ruta certera en la construcción de la paz y reconciliación en el país”, concluyó la ministra Clara López.

Luego de agotar todos los recursos de negociación para alcanzar un acuerdo del #SalarioMínimo2017, me permito informar que: pic.twitter.com/1swSEhfnlS — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) 30 de diciembre de 2016



Con el salario mínimo subirán también las multas y comparendos, el Soat, la cuota moderadora en las EPS, el costo de las grúas y los patios, y el aporte a pensión de quienes ganan un salario mínimo.