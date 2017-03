Santos designa a dos ministros para que zanjen diferencias con alcaldes por ajustes a la gasolina

Horas después de que los alcaldes del país manifestaran abiertamente su preocupación por la reducción de recursos para las regiones, tras el ajuste en los precios de la gasolina, el presidente Juan Manuel Santos pidió este miércoles a sus ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y de Minas y Energía, Germán Arce, reunirse con los alcaldes del país para hallar una solución a la controversia por la reducción en los ingresos que reciben de la sobretasa a la gasolina.



“Ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y Minas Germán Arce, reúnanse con alcaldes y gobernadores para hallar solución a sobretasa a la gasolina”, ordenó el Primer Mandatario en un trino.

De esta forma, Santos busca zanjar la tormenta desatada por los mandatarios locales por la resolución que redujo el precio de referencia de los combustibles, que es la base para el cálculo de dicha sobretasa.



Pero además de esta polémica medida, el 30 de diciembre, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 41274 que fijó en 4.102,64 pesos el ingreso al productor (Ecopetrol), base para calcular el IVA y los impuestos que recibe el Gobierno por cada galón, y su valor fue 6,52 por ciento superior respecto al anterior, un nivel por encima del que establece la fórmula de cálculo de precios (es del 3 por ciento).



Los alcaldes, estimaron que la medida reduce sus ingresos en 332 pesos por cada galón con respecto a lo que venían recibiendo en diciembre (caída del 28 por ciento).



La polémica puso otra vez sobre el tapete la consistencia en la política de combustibles. Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, gremio que agrupa a estaciones de servicio, señala que hay una gran incongruencia, porque mientras la base para calcular la sobretasa bajó, la del cálculo de los impuestos subió, como es el ingreso al productor.



“Todo lo que están diciendo no implica sino un aspecto, y es que se siguen manejando los precios de los combustibles de acuerdo con la necesidad del bolsillo del Gobierno y no con base en algo técnico”, agrega el directivo.



Y sobre la fórmula de liquidación de precios al consumidor, expresa que “nunca supimos si fueron derogados o no; creemos que está vigente y no podía subir más de ese porcentaje. Hasta ahora no, salvo que la estén revirtiendo en los ministerios respectivos”.



MIRAN SALIDAS



Aunque se contactó al ministro de Minas y Energía, Germán Arce, la explicación la dio la viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz Jara, quien sostuvo que a los alcaldes se les explicó que se han venido revisando los componentes del precio de la gasolina, para lo cual ya se planteó una remuneración a los productores de biocombustibles que refleje los costos e ingresos de su actividad, y no un trato especial al sector, que implica un mayor precio al consumidor.



“La tarea del Ministerio es buscar que los precios sean lo más eficientes posibles para el consumidor final, buscar estabilidad y que se pueda tener competitividad”, indicó.

Agregó que la medición de la sobretasa para aplicar desde enero coincidió con la reforma tributaria, y si bien los alcaldes le dijeron al Gobierno que el ajuste a la base de la sobretasa fue una compensación por el impacto de los tributos, la Viceministra recalca que coincidió con la entrada en vigencia de la reforma.



Ortiz Jara señaló que para la sobretasa se aplicó la misma metodología utilizada para liquidar el impuesto de los licores de las entidades territoriales, es decir, usando el promedio de los combustibles del último año en los mercados internacionales, que bajaron 42 por ciento en el 2016 según los datos que toma el Ministerio de Minas y Energía, mientras la base de la sobretasa se redujo un 28 por ciento.



Entre tanto, el precio al productor subió al final del año (6,5 por ciento), y sobre este se liquida el IVA.



Agregó que el Gobierno no está ajeno a la realidad territorial y que por ello se están revisando alternativas de solución, bajo la premisa de proteger al consumidor, porque si todo hubiera quedado igual, el precio de la gasolina habría subido 300 pesos en enero y no los 135 pesos.



Entre las opciones para mirar está el periodo que se debe tomar, porque mientras el precio de referencia de la gasolina se está actualizando con base en los precios de los últimos 12 meses, para el IVA se toma el ingreso vigente de cada mes al productor.



Sin embargo, antes de una reunión con el Gobierno, Plinio Olano, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, insistió en que la medida sea derogada porque las regiones dejan de percibir 500.000 millones de pesos.



La petición también es un llamado al Ejecutivo para que brinde la estabilidad financiera que necesitan los entes departamentales y municipales, sobre todo en la etapa de posconflicto.



‘PROYECTOS ESTRATÉGICOS SE QUEDAN SIN FONDOS’



En Medellín, para el 2017, con la resolución del Ministerio de Minas y Energía, el recaudo esperado sería de 79.263 millones de pesos, lo cual implica una disminución de 26.717 millones de pesos.



Federico Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, señaló que el daño que ocasiona a los 45 millones de colombianos esta resolución es gravísimo: deja sin fondos a los municipios para sus proyectos estratégicos.



“En el caso de Medellín, pone en riego el acuerdo de pago de deuda del metro. Buscamos que esta resolución sea abortada y que todo sea concertado con los alcaldes”, indicó.



En el caso de Barranquilla, el alcalde Alejandro Char reclamó que la ciudad perderá cerca de 10.000 millones de pesos al año, mientras que en Atlántico, según su gobernador, Eduardo Verano de la Rosa, con esta nueva fórmula se perderán 120.732 millones en los próximos 10 años.



En Cali, sin tener en cuenta la resolución, se espera recaudar este año por dicho impuesto la suma de 93.391 millones de pesos, mientras en Cartagena el monto es de 36.700 millones, anunciaron las alcaldías.



DIFERENCIAS MARCADAS



Al aplicar las resoluciones del Gobierno sobre los impuestos, se observa que mientras por cada galón de gasolina la sobretasa pasó de 1.193,5 pesos en diciembre a 860,9 pesos en enero, para una reducción de 332,7 pesos (un 28 por ciento menos), al iniciar el año, los ingresos para el fisco (Gobierno central) subieron 22 por ciento frente a diciembre, al llegar a 1.388,4 pesos por galón. Es decir, frente a diciembre, el Ejecutivo comenzó a recibir unos 247 pesos adicionales.



Del valor de los impuestos a la gasolina, unos 732 pesos los aporta el IVA, cuya base no solo subió sino su tarifa, que para este caso también es del 19 por ciento.



Y en cuanto a los ingresos provenientes del diésel, desde enero el Gobierno comenzó a recibir 222,1 pesos más que en diciembre (alza del 20 por ciento), mientras el valor de la sobretasa se redujo en cerca de 68 pesos por galón, para una caída del 23 por ciento.



