Gobierno venezolano asegura que Colombia retiene 2.200 toneladas de pernil

El ministro de Agricultura Urbana de Venezuela, Freddy Bernal, dijo que 2.200 toneladas de pernil se encuentran retenidos en Colombia, luego de que Portugal negara las acusaciones del presidente Nicolás Maduro sobre falta de este alimento tradicional en Navidad que prometió repartir al pueblo.



"Informo a Venezuela que 2.200 toneladas de pernil están retenidas en Colombia", dijo Bernal en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, y señaló que "el saboteo no sólo es" de Estados Unidos "al congelarle las cuentas a los que les venden comida al país".



"Ahora el gobierno colombiano desde hace 7 días mantiene retenido los perniles en la frontera de Paraguachón", agregó.



Frente a estas declaraciones, desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), su directora encargada Natasha Avendaño aseguró a la emisora Blu Radio que no ha recibido ninguna solicitud formal de movilización de esta mercancía por parte del exportador, y que lo único que ha recibido la autoridad aduanera fue una consulta informal sobre el proceso a seguir para hacer la exportación.



El también encargado del sistema de distribución de alimentos del Gobierno venezolano, los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), dijo en otro mensaje que "el 60 % del pernil que hasta ahora" han distribuido "es gracias a la compra efectuada a los productores nacionales". Según dijo, "el porcentaje programado fue saboteado" por Estados Unidos "y sus aliados comerciales en el mundo".



Grupos de venezolanos de zonas humildes han protestado en los últimos días en distintos puntos del país al no llegarles el pernil navideño prometido por Maduro para seis millones de familias que reciben el CLAP.



Según dijo Maduro este miércoles, la falta de perniles navideños se debe a un sabotaje por parte de Portugal, pero este país negó que tenga alguna responsabilidad en los fallos de abastecimiento de este producto y dijo que no tienen "ese poder de sabotear" la importación del alimento.



Adicionalmente, la empresa agroalimentaria portuguesa Raporal indicó que el Gobierno venezolano debe 40 millones de euros a varias firmas lusas por un cargamento de jamones navideños enviado en 2016.



*Con información de EFE.