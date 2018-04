23 empresas y personas fueron intervenidas por presunta captación ilegal de dinero

Archivo particular

En lo que va del año la Superintendencia de Sociedades ha intervenido a 13 personas y a 10 sociedades por promover estructuras de inversión no autorizadas, relacionadas por presunta captación ilegal de recursos del público.



(Lea: Ya son 17 las empresas investigadas por corrupción y soborno internacional)



Como parte de las acciones tomadas, la Supersociedades profirió medidas cautelares como la toma de posesión, embargo y secuestro de bienes contra 13 personas naturales y 10 personas jurídicas que estarían inmersas en actividades de captación ilícita. Como parte de la intervención procedió al desmonte de dichas estructuras e inició acciones tendientes a la mayor recuperación posible de recursos para los afectados.



(Lea: Fijan plazos para que empresas reporten sus estados financieros ante la Supersociedades)



12 de estas intervenciones se realizaron en Bogotá, siete en el departamento de Córdoba y cuatro en el departamento de Atlántico.



“Se ordenó la intervención mediante toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio, dada su calidad de administradores o ex administradores, accionistas o ex accionistas, revisores fiscales o ex revisores fiscales, durante el periodo de captación”, indicó el superintendente de sociedades Francisco Reyes Villamizar.



El funcionario indicó además que “en aras de ubicar e identificar bienes y recursos de los implicados en casos de captación ilícita la Superintendencia dio instrucción a los juzgados para que informen a esta entidad si los intervenidos son titulares de derechos litigiosos o adelantan procesos de los que se pueda derivar algún derecho y de los bienes sobre los que recaen”.



Algunas de las firmas y empresas intervenidas este año promueven supuestas inversiones en fondos, en títulos valores, en carteras colectivas y en patrimonios autónomos, para atraer inversionistas que caen ante la promesa de muy altas rentabilidades.



Cabe recordar que durante todo el año 2017 la Superintendencia de Sociedades realizó 210 intervenciones, el mayor número de procesos contra estos mecanismos de captación ilícita desde que se produjo el desplome de las pirámides DMG y DRFE hace 10 años.