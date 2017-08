Abren proceso de responsabilidad fiscal contra Peñalosa por el metro

El contralor distrital, Juan Carlos Granados Becerra, abrió juicio de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el gerente del metro de la capital, Andrés Escobar, por presunto detrimento de 146.000 millones de pesos por los estudios que se hicieron para la primera línea del metro.



El Contralor dijo que no se trata de decir si este sistema de transporte debe ser elevado o subterráneo, sino de la eficacia y la eficiencia con la que se ejecutan estos recursos.



En este sentido, Granados Becerra dijo que esto no interrumpe ningún trámite de carácter administrativo, pero recordó que hace unas semanas hubo un llamado de atención del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, para que el Distrito entregué la documentación y puedan firmar el convenio.



Y agregó que es muy importante este proceso de responsabilidad fiscal porque de no llegar estos documentos estaríamos no sólo ante que no hay unos nuevos estudios, sino que no hay una nueva obra, circunstancia que haría más difícil la explicación de la no utilización de los estudios anteriores.



Bogotá