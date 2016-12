La accidentalidad vial en Colombia se ha disminuido en un 67 % en lo que va de 2016, las muertes en siniestros bajaron un 50 % y los lesionados se redujeron el 64 %, informaron las autoridades este lunes festivo.



“Por medio de la campaña denominada ‘La muerte no acepta excusas’, la accidentalidad disminuyó frente al año pasado”, dijo el director de la Policía de Tránsito y Transporte, general Ramiro Castrillón, al presentar el balance del puente festivo por el “Día de

Todos los Santos”, que comenzó el pasado viernes y terminó este lunes.



“Unas 300 personas fueron sancionadas en los tres días por conducir en estado de embriaguez”, señaló el oficial.



Además, fueron impartidas “2.728 infracciones, especialmente a motociclistas” por no llevar su licencia de conducción y por no tener la revisión tecnomecánica.



Para garantizar la seguridad en las carreteras de Colombia, por donde se estima que transitarán 2.843.000 vehículos este puente festivo, fueron dispuestos 42.000 policías.



En materia de accidentalidad se conoció que seis integrantes de una familia fallecieron en un accidente de tránsito en una vía del centro del país cuando el vehículo en el que se movilizaban chocó contra un árbol y se incineró.



“El hecho ocurrió en la vía que comunica a las ciudades de Ibagué y Mariquita. El vehículo Renault Logan, de matrícula RZU 505, chocó contra un objeto fijo al parecer por un microsueño del conductor”, indicó el comandante de la Policía del departamento del Tolima, coronel Jorge Esguerra.



De los ocupantes del vehículo, que murieron calcinados, “se sabe que eran cuatro adultos, dos de ellos identificados como Carlos Alberto Arévalo y Sol Angie Hurtado, y dos niños hijos de la pareja”, comentó el coronel Esguerra.



EFE