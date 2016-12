Con el fin de evitar el soborno y otras prácticas corruptas al interior de la Aeronáutica Civil, la entidad presentó una nueva política que busca prevenir la realización de actos en contra de la transparencia en los procesos de contratación.



Según Alfredo Bocanegra Varón, Director General de la Aerocivil, esta política contra el soborno pretende que los funcionarios, con la firma de un documento y bajo la gravedad del juramento, se comprometan a no aceptar sobornos de ninguna índole ni a participar en otras prácticas corruptas relacionadas. Además, busca que los contratistas no paguen dádivas y denuncien a los funcionarios que les exijan dinero para otorgarles un contrato.



En caso de que funcionarios o contratistas incumplan este pacto, tendrían que responder penal, fiscal y disciplinariamente si se llega a comprobar la comisión del delito contra la administración pública o el patrimonio público.



En otras palabras, la nueva política busca hacer más drásticas las penas y sanciones para quienes incurran en “carruseles de contratos”.



En caso de que un contratista sea descubierto en una actividad sospechosa podría ser sancionado con una inhabilidad hasta de 20 años para contratar con el Estado.



Además, la Aeronáutica Civil contará con un equipo interdisciplinario y especializado que estará vigilando de manera permanente todos los procesos de contratación, que recibirá y verificará todas las denuncias relacionadas con hechos de corrupción.



“Queremos que todas las personas o empresas que obtengan los contratos realmente sean las mejores, las más idóneas y las más capacitadas y no las que tuvieron que dar un soborno porque eso es inadmisible, inaudito y lo castigaremos con firmeza. No me temblará el pulso para actuar”, dijo enfático el director de la Aeronáutica.



Además, se pudo conocer que se está trabajando de la mano con la ANI para hacer alianzas público privadas con el fin de obtener tecnología que ayude en los procesos de selección.



(Lea también: Aerocivil invierte $17 mil millones en tecnología aeronáutica).



También habrá muy pronto una urna de cristal para hacer las denuncias las 24 horas y estará disponible la línea gratuita nacional 018000-112373, el e-mail noalsoborno@aerocivil.gov.co y la cuenta de Twitter @AerocivilCol para recibir las denuncias contra el soborno y otras prácticas corruptas.