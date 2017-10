Colombia, Chile, México y Perú negocian seguro colectivo contra sismos

Colombia, Chile, México y Perú, todos integrantes de la Alianza del Pacífico, están negociando un seguro colectivo contra terremotos a través del Banco Mundial (BM), y esperan contar con él vigente el próximo año. Así lo informó a AFP el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas.



Estos tres países tienen un alto riesgo al compartir la costa del Pacífico donde se encuentra una zona de alta actividad sísmica denominada como “el cinturón de fuego”.



Por eso, sus gobiernos analizan los detalles de una póliza conjunta para el bloque regional durante las reuniones anuales del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se celebran en Washington.



"En la medida en que es colectivo, los riesgos se diversifican: si hay un terremoto en uno de los países es menos probable que haya otro en el resto y eso hace que la prima sea un poco menor", explicó Cárdenas. "Esperamos que esta póliza se haga efectiva a partir de enero", añadió.



Cárdenas dijo que asiste a esta cita con los organismos multilaterales con el principal objetivo de concretar, además de esta póliza colectiva, un seguro contra desastres naturales para Colombia, en particular en la eventualidad de un sismo, como ya tiene México.



"Colombia tiene hoy líneas de crédito que se activan en caso de desastre natural, pero eso no es suficiente: necesitamos una póliza de seguro, es decir un desembolso que no sea deuda", explicó.



Cabe recordar que México sufrió el 7 y el 19 de septiembre dos devastadores terremotos, para lo cual el BM ya destinó 150 millones de dólares, cuyo pago se hará efectivo el 13 de noviembre. Ese pago es parte de un paquete de 360 millones de dólares que había sido anunciado anteriormente.



