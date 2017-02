Andrés Giraldo Rivera, un hombre que hasta el miércoles era desconocido en Colombia, aparece desde esta semana mencionado por la Fiscalía en el caso de Odebrecht.



En la rueda de prensa que dio el miércoles, el fiscal Néstor Humberto Martínez sacó a relucir su nombre por cuenta de las declaraciones juramentadas que dio el exsenador Otto Bula, quien aseguró que Giraldo es el hombre a quien le habría entregado dinero de Odebrecht para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014.



“Rechazo de manera tajante y contundente que le haya recibido (a Bula) siquiera 10.000 pesos. Eso es falso, perverso y tiene unos fines que no conozco”, afirmó Giraldo en diálogo con ‘Blu Radio’.



Según lo relatado por Giraldo, de quien se ha sabido que es un empresario antioqueño y un amigo desde la infancia de Roberto Prieto, jefe de campaña de Santos, “una persona que conoce hace muchos años” fue quien le dijo que se reuniera con Bula.



“Esa persona me dijo que era un empresario y entonces acepté reunirme con él. Hasta donde yo me acuerdo, esa reunión fue a finales de 2014 o a comienzos del 2015”, explicó Giraldo Rivera, precisando que el encuentro se dio muchos meses después de que se diera la reelección de Santos.



“Fue una entrevista corta. Me dijo (Bula) que era un hombre negocios, me resalta su importancia en la Costa y prácticamente me da a entender que en la Costa es una persona influyente, el hombre que está al tanto de todo tipo de negocios. Con desatino hizo una exposición de su capacidad de negocios. Yo solo lo escuché y dejé que se expresara”, dijo Giraldo.



Y agregó: “A mitad de esa reunión cambia el discurso y empieza a expresar su interés, que es uno: conocer al doctor, a mi amigo Roberto Prieto, porque él dice que dada su capacidad de influir, de negocios, le interesa sobremanera una alianza con Roberto (…). Lo que quería era que yo sentara a Roberto y facilitara un diálogo para que se dieran negocios con él”, afirmó.



Según Giraldo, durante esa reunión se habló puntualmente de dos proyectos.



“Solo me acuerdo de uno. Era sobre un acueducto en la ciudad de Honda. Él quería que a través de Roberto se sacarán adelante esos proyectos (…), obviamente es algo que nunca tramité”.



DICE QUE NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON OTTO BULA



Durante la entrevista, Giraldo Rivera indicó que “le sonó raro” un comentario que Bula le hizo durante el encuentro sobre que él había sido el suplente del congresista Mario Uribe.



“Con eso entré en una duda razonable. Le hice el comentario luego a Roberto. Entonces lo ‘Googleamos’ y encontramos un montón de conductas sobre esta persona que tiene o había tenido serios problemas con la justicia y pues obviamente tomamos la decisión de no volver a hablar con él. Desde ese momento dijimos: a kilómetros de él”, precisó.



Aunque Giraldo dice estar seguro de que solo tuvo una reunión con Bula en el restaurante de un hotel en el sector del Virrey en Bogotá, también dice que “pudo haber algo de pasada para la entrega del proyecto del acueducto que me había comentado, pero nada más”, indica.



“En esa reunión con Bula no me habló ni de Odebrecht ni de ningún proyecto de infraestructura, menos de la campaña que ya había pasado. Y mire, en ninguna cabeza cabe que alguien lleve un maletín con 500.000 dólares y en una primera reunión se los muestre o algo. Usted sale corriendo, como mínimo llama a las autoridades”, explicó.



Por último, el empresario dijo estar dispuesto a someterse al polígrafo –algo que no cuenta como prueba en el sistema judicial colombiano– y a que se revise su patrimonio.