Un juez de Bogotá envió a la cárcel Modelo al empresario Andrés Jaramillo López, expresidente de Conalvías, quien es investigado por el 'carrusel' de la contratación.



Jaramillo López fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía en el norte de Bogotá. Enfrenta cargos por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.



El juez consideró que la medida de aseguramiento necesaria y proporcional era la privación de la libertad. “Se estaría protegiendo la posibilidad de afectar el desarrollo del devenir probatorio que está compilado en la Fiscalía”, señaló el juez.



"No se acoge el despacho a la posibilidad de imponer pena no privativa de la libertad, es decir a ordenar vigilancia electrónica, a la prohibición de salir del país, de comunicarse con determinadas personas, dado que considera el despacho que con esa medida no se garantizan los fines propuestos, pues su campo de acción no estaría lo suficientemente limitado para garantizar los fines ya señalados", agregó.



Según la imputación de la Fiscalía, las presuntas irregularidades se cometieron entre junio de 2010 y marzo de 2011 y terminaron con la entrega de un contrato de la Unidad de Malla Vial de Bogotá (UMV) a la unión temporal integrada por las firmas Patria y Conalvías por 43 mil millones de pesos que se incrementó con adiciones a 63 mil millones.



Con facturas falsas, afirma la Fiscalía, se habría justificado el pago de sobornos a concejales como Hipólito Moreno, a través de la empresa Ardila Ingenieros. También se habría hecho pagos de 150 millones de pesos al director de la UMV Iván Hernández y 300 millones al entonces concejal Andrés Camacho casado. Incluso la Fiscalía señala que Hernández llegó al cargo apoyado por los concejales que luego recibieron los sobornos.



Hernández le dijo a los investigadores que Javier Mejía Bernal, exgerente de la empresa Patria, socia de Conalvías, en un acto de “gentileza” le entregó un maletín con 150 millones de pesos y le dijo que estaba interesado en financiar las campañas de unos concejales.



