Así reaccionaron los candidatos a la presidencia frente a la captura de Santrich

Tras la detención del jefe de la Farc Jesús Santrich ordenada por un juez de Nueva York quien lo señala de participar en el envío de cocaína a Estados Unidos después de la firma del Acuerdo Final de Paz, las reacciones por parte de los candidatos presidenciales no se dieron a la espera.



El candidato por el Partido Liberal y quien fue jefe negociador del Gobierno de La Habana, Humberto de la Calle, dijo que “si se trata de delitos posteriores a la fecha final pactada, tienen que responder penalmente”.



(Lea: 'El proceso de paz entró en su momento más crítico', Iván Márquez)

Agregó que debe ser la JEP la encargada de resolver el asunto y que con esto "se caen todos los fantasmas. Ni le entregamos el país a las Farc, ni el Acuerdo garantiza impunidad", mencionó.



"La verdadera impunidad fue la incapacidad del Estado para capturar a quienes delinquieron. Llevar a Santrich a responder ante la justicia es todo lo contrario a impunidad", dijo.



(Lea: ‘Jesús Santrich’ se habría reunido en su casa con compradores de droga)

Con la captura de Santrich desaparecen los fantasmas del Acuerdo. Contrario a lo que se dijo las Farc, ni se tomaron el poder, ni permitimos la impunidad. ¡Quien no cumpla con lo pactado deberá enfrentar el rigor de la justicia! pic.twitter.com/uORJwlVRqZ — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 10 de abril de 2018



Por su parte, Iván Duque, aspirante a la presidencia por el Centro Democrático, indicó que es el momento para que las autoridades colombianas actúen “con firmeza” e investiguen “qué otros cabecillas de la organización continúan con vínculos criminales”.



El candidato aplaudió la forma oportuna y rápida con la que obró la Fiscalía y señaló que "es la oportunidad para que las Farc

Captura de Jesús Santrich deja en evidencia que las Farc no han entregado las rutas del narcotráfico. Gracias a solicitudes de EEUU se procedió a la captura. Autoridades colombianas también deben investigar otros cabecillas/Farc con vínculos criminales #ElQueLaHaceLaPaga pic.twitter.com/650ZjPmQFV — Iván Duque (@IvanDuque) 10 de abril de 2018

Germán Vargas Lleras también se pronunció al respecto enfatizando en que “las reglas del juego son claras: quienes cometan delitos con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 perderán los beneficios del acuerdo, aun el de la no extradición”.

Las reglas del juego son claras: quienes cometan delitos con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 perderán los beneficios del acuerdo, aun el de la no extradición. pic.twitter.com/yecBQpZHcH — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 10 de abril de 2018

La candidata Viviane Morales habló sobre el caso del jefe de la Farc asegurando que tras su captura quedó claro lo importante que fue lograr que en la reglamentación de la JEP se consagrara “la pérdida total de los beneficios del acuerdo de paz a los desmovilizados que volvieran a delinquir”.

Tras la captura de Santrich queda claro lo importante que fué lograr que en la reglamentación de la JEP se consagrara plenamente la pérdida total de los beneficios del Acuerdo a los desmovilizados que volvieran a delinquir. Bien por la rápida actuación de la @FiscaliaCol . — Viviane Morales (@MoralesViviane) 10 de abril de 2018

Otro de los candidatos que expresó su postura al respecto fue Sergio Fajardo. Aseguró que el país debe actuar revisando lo que ha hecho Santrich y si ha delinquido recientemente se le aplique todo el rigor, pero que se respete el proceso de paz.



Adicional, Fajardo señaló que es necesario que la justicia colombiana, con toda la autonomía, aclare cuál es el comportamiento del exguerrillero y qué es lo que va a pasar. “Lo único que puedo decir es que hay unas reglas y hay que respetarlas y quien viole las reglas de ese acuerdo, debe ser castigado con todo el rigor de la justicia”, manifestó.



Sobre Santrich. Hay que investigar con rigor y garantizar el debido proceso. Confío en la justicia colombiana y si tiene algo que pagar, que así sea. Los Acuerdos de Paz se deben cuidar, no podemos devolver la página. SF pic.twitter.com/uEvKHGkfX5 — Fajardo Presidente (@sergio_fajardo) 10 de abril de 2018

En su perfil de Twitter, el candidato Gustavo Petro dijo que el Fiscal General debe personalmente "mostrar todas las evidencias respecto al caso Santrich para que no quede ninguna duda de los procedimientos a seguir".



Afirmó que a través de la JEP se notificará a los colombianos si los hechos por los que se acusa al líder guerrillero sucedieron o no después de la firma del acuerdo con el Gobierno. "Solo así surtirá el tratado de extradición. La JEP mostrará ente Colombia su pertinencia y el Presidente debe contar con todo el apoyo de Colombia".



"De la dirección de las Farc esperamos no un espíritu de cuerpo en defensa de su integrante sino el bien superior de Colombia: la Paz. La comunicación con sus bases para impedir el retorno a las armas y la evaluación sería se los retos que demanda su compromiso con el país (...) Queda a prueba las instituciones de la Paz. Si la JEP confirma los hechos cometidos después de la firma de los acuerdos y yo soy el Presidente de Colombia, el señor Santrich será extraditado", escribió en la red social.