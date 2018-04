Así se vivió el debate presidencial en Buenaventura

Este miércoles se realizó en Buenaventura un nuevo debate con los candidatos presidenciales, esta vez enfocado a las propuestas para la región del Pacífico.



Los aspirantes a la presidencia aprovecharon la ausencia de Iván Duque para ‘lanzarle dardos’.



(En video: Candidatos presidenciales se vuelven a ver las caras en Buenaventura).

Cuando llegó el momento de que los candidatos se hicieran preguntas entre ellos, Germán Vargas Lleras cuestionó la ausencia del candidato uribista.



“¿Cuántas veces ha estado en Tumaco, cuántas veces en la región del pacífico?”, preguntó Vargas Lleras, quien luego cuestionó si la falta de conocimiento del candidato uribista no sería la excusa para no haber acudido al foro.



El martes, a través de sus redes sociales, Duque se excusó por su inasistencia y argumentó que por temas de agenda no podía asistir al encuentro.



Por otra parte, los candidatos hablaron de varios temas, entre ellos la minería ilegal. Esto fue lo que dijeron.



1 MINERÍA ILEGAL



¿Qué medias tomaría para frenar este flagelo?



Fajardo

“La minería hace parte de la historia afro, está en sus raíces. La minería debe ser legal con procesos de formalización entendiendo los territorios. Para eso se requiere saber qué pasa en las comunidades, cómo hacen minería y no olvidar que hay que luchar contra la minería ilegal con todo el rigor de la fuerza pública.



Asimismo, la formalización debe ir del trabajo con las comunidades, que los jóvenes hagan la minería donde la tienen que hacer”.



Petro

La minería ilegal crece en la medida en que el Gobierno pone a la minería como eje de su modelo de desarrollo. En la Colombia Humana se apuntará a otros sectores, como la agroindustria y el turismo, eso desestimularía la minería ilegal.



Hay que tener claro que la minería artesanal no es ilegal.



Vargas Lleras

A la minería ilegal, confrontarla con toda la determinación, diferenciando la ilegal de la artesanal que debe formalizarse.



Se debe hacer un control férreo a la maquinaria amarilla y trazabilidad.



De la Calle

La minería de metales en el ecosistema tropical es un desastre. Estamos convirtiendo el paisaje tropical en un paisaje lunar. La rentabilidad del oro es baja, solo 4% para la nación. A los artesanales los llevaremos a la formalidad.



2 MEDIO AMBIENTE



La mayoría de especies de aves están en esta región... ¿Cómo aprovechar esto sin dañar el ambiente?



De la Calle

Mitigar el cambio climático costaría 2 o 3% del PIB hoy, en 30 años sería del 30% a nivel mundial. Lo primero cambiar el modelo de desarrollo, estamos esclavizados al petróleo y al carbón. Hay que abrir las fuentes de ingresos para Colombia, por ejemplo, el turismo, para el Pacífico.



Fajardo

Todo proyecto ambiental pasa por las comunidades. El 50% del territorio pacífico está en consejos comunitarios y resguardos indígenas. Promoción del ecoturismo y aprovechar de esta forma la riqueza natural.



Petro

La biodiversidad es una riqueza, hay que articularla al conocimiento y la cultura y así lograr una bioeconomía, que sea el gran jalonador de la economía colombiana. Este modelo haría del Pacífico la región motor del desarrollo económico de Colombia.



Vargas Lleras

Comparto que la biodiversidad debe ser la principal fuente en investigación, ciencia y tecnología, actualmente el país desconoce su potencial. Fuente importante de opciones para el turismo, pero enfatizo en que los principales enemigos son la minería ilegal, la deforestación y la coca.