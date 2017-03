La política social está en aprietos por atentados del Eln

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, manifestó que por cuenta de los continuos ataques a la infraestructura del país por cuenta del grupo guerrillero del Eln, se están poniendo en riesgo los ingresos que el país destina para su política social.



Ante los recientes ataques a esta, el titular de la cartera financiera le hizo un llamado a dicha guerrilla para que cesen los constantes ataques contra la infraestructura colombiana, de acuerdo a los atentados que ha realizado particularmente contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, ya que no solo ha afectado el transporte del crudo, sino también su producción.



“Si estamos en negociaciones de paz y en conversaciones en Quito, lo primero que tendría que hacer este grupo armado es suspender esos atentados terroristas contra la infraestructura colombiana, que lo único que afectan es disminuir la fuente de ingresos que requiere Colombia para avanzar en la política social, para generar empleo”, dijo el funcionario.



Recordó el Ministro que durante este año se han registrado más de 20 ataques contra la infraestructura petrolera, focalizados en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Boyacá.



“Estos ataques afectan las finanzas de Ecopetrol y la economía nacional, es algo que atenta contra todos los colombianos. El ingreso petrolero y las regalías son de todos, entonces porque auto infligirnos ese daño”, puntualizó Cárdenas.



Del mismo modo en encargado de las finanzas indicó que “es un verdadero contrasentido que estén negociando en Quito y sigan destruyendo la infraestructura energética que nos da beneficios a todos los colombianos, esto es de todos nosotros”.



Finalmente, el titular de la cartera de Hacienda enfatizó que la manera correcta para que sean escuchados sus argumentos no es la violencia, deben hacerlo por la vía de la democracia, sin afectar un capital tan importante para la economía de la nación.



“Hay una mesa de negociación para que expongan allá sus puntos de vista y sus ideas, pero que no lo hagan atentando contra la infraestructura energética de todos los colombianos. Este es un llamado a que cesen esos ataques”, concluyó Cárdenas.

Vale recordar tras los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, los ataques a la infraestructura del país por parte de este grupo se redujeron a cero, por lo cual se espera que los diálogos con el ELN avancen.