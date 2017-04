Aumentan a 10 las víctimas fatales del desplome de edificio en Cartagena

Diez muertos y 23 sobrevivientes son las últimas cifras que han presentado las autoridades luego del desplome de un edificio en construcción en la ciudad de Cartagena.



Según informaron las autoridades, este viernes, en horas de la mañana, se rescataron a tres personas que se encontraban atrapadas bajo los escombros.



(Lea: Cinco muertos y 19 heridos deja hasta el momento derrumbe de edificio en Cartagena)



Bomberos, socorristas y efectivos de las Fuerzas Armadas continúan la remoción de lozas de concreto y escombros en búsqueda de seis personas a las que se ha reportado como desaparecidas.



En cuanto a las investigaciones preliminares, las autoridades apuntan a que el edificio colapsó por una falla estructural. Las 23 personas heridas por el derrumbe del edificio de seis pisos, se recuperan en clínicas y hospitales de Cartagena.



NO TENÍAN LICENCIA



El edificio en construcción que colapsó el pasado jueves, no tenía licencia de construcción y al parecer empleaba de manera ilegal a ciudadanos venezolanos, según algunas fuentes.



Algunas fotografías de la fachada de la estructura, muestran que en dicho lugar había instalado un letrero con la licencia que, al parecer, había entregado la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena a la constructora. Sin embargo, el curador, Ronald Llamas Bustos, confirmó que la compañía responsable de la obra "no tenía trámite ni licencia. Tenía una valla pero era falsa".



En cuanto a los trabajadores venezolanos, las autoridades no se han referido al tema a pesar de que varios testigos, entre ellos albañiles que se encontraban en la obra, afirmaron la presencia de extranjeros en la construcción.