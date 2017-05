Buen tono entre Estados Unidos y Colombia

El termómetro volvió a marcar ayer en Washington temperaturas más propias del verano, que de la primavera. Pero en medio de las quejas de quienes tuvieron que salir a la calle y soportar el clima húmedo –propio de la capital estadounidense cuando sube el mercurio– Colombia pudo sentir un viento fresco.



El motivo fue ante todo político. La cita de Juan Manuel Santos y Donald Trump en la Casa Blanca salió bien, como lo demostró el tono de la rueda de prensa que dieron ambos mandatarios ante casi 200 periodistas en el ala este de la residencia presidencial.



Imperó el tono cordial y respetuoso al hablar de los asuntos de interés binacional, así la atención de los comunicadores locales estuviera puesta en otro tema. Y es que la controversia política por cuenta de las relaciones con Rusia y el despido del director del FBI de manera intempestiva han agriado el ambiente en la metrópoli.



Tanto, que una de las maneras del magnate republicano de proyectar una imagen distinta es hablando con sus homólogos y demostrando que tiene otros asuntos en mente. Ese es uno de los motivos por los cuales la gira que comienza hoy, con escalas en el Medio Oriente y Europa, es vista como un respiro bienvenido.



Pero de vuelta a la visita colombiana, las conversaciones podrían describirse como fructíferas y no solo en lo que tiene que ver con el Ejecutivo. Las citas en el Congreso comprobaron que el ambiente hacia Colombia es positivo, aun cuando más de un legislador expresara su preocupación por el aumento en el área sembrada de cultivos ilícitos.



Los observadores, que gustan de leer entre líneas, no pasaron por alto que desde el lado republicano se habló de que la ayuda para el Plan Colombia –rebautizado como Paz Colombia– podría seguir, a pesar de las estrecheces presupuestales. Para el presente año fiscal, el Capitolio le dio luz verde recientemente a un paquete de US$450 millones, que podría prorrogarse, aunque el monto todavía está lejos de definirse.



Y en lo que atañe a la administración, el ambiente fue distendido y amable. “Quedó clara la disposición a apoyar el desarrollo de las relaciones en múltiples campos”, le dijo a Portafolio uno de los asistentes al encuentro.



Dentro de los temas mencionados está el de comercio. “Con el secretario Wilbur Ross acordamos instalar una mesa que se encargará de identificar puntos en los que requerimos trabajar, con el compromiso de hacerle seguimiento cada tres meses”, señaló la ministra de Comercio, María Claudia Lacouture.



También estuvo sobre la mesa el tema migratorio, con una propuesta particularmente interesante. Esta consiste en hacer el proceso de inmigración en Colombia y no en Estados Unidos, lo cual requeriría la presencia en los aeropuertos del país, que son puntos de salida hacia la nación del norte, de personal norteamericano. El sistema es utilizado en Canadá y Bahamas. La ventaja es que a la hora de aterrizar en tierras estadounidenses el visitante se evita las filas, que en ocasiones pueden tomar horas.



Otro asunto que surgió a la hora de requerir apoyos fue el del acceso de Colombia a la Ocde, el club que integran 35 naciones, incluyendo a las de más altos ingresos. Si bien la candidatura del país avanza, todavía hay obstáculos por sortear, comenzando por un par de páneles, considerados los huesos más duros de roer.



Por otra parte, los mensajes hacia la comunidad de negocios fueron bien recibidos. El lanzamiento del Consejo Empresarial Colombia-Estados Unidos permitió convocar a un buen número de capitanes del sector privado y en el día de hoy Juan Manuel Santos tendrá una cita, a puerta cerrada, con las cabezas de más de un centenar de multinacionales, en la que les podrá hablar de las bondades del país.



Ese es el motivo por el cual en la delegación colombiana las caras son de satisfacción. “El día estuvo lleno de eventos, pero sin duda avanzamos mucho y despejamos dudas sobre la solidez de la alianza entre Bogotá y Washington”, dijo un integrante de la comitiva oficial.



Ricardo Ávila Pinto

Director de Portafolio