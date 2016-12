Cámara y Senado refrendaron el nuevo acuerdo de paz

Con la abrumadora votación de este miércoles en la Cámara de Representantes, las mayorías de los partidos políticos demostraron una vez más su compromiso con el tema de la paz y dejaron el acuerdo con las Farc listo para que comience a ser implementado.



Un total de 130 representantes a la Cámara votaron sí a la ratificación del nuevo texto, mientras que 0 se declararon en contra.



Con el paso cumplido este miércoles, el proceso de paz enderezó el camino que se había desviado con el triunfo del ‘No’ en el plebiscito, el pasado dos de octubre, y, adicionalmente, se podrá empezar a aplicar el cronograma del desarme de las Farc –con el cumplimiento de día ‘D’- y la implementación de todo lo pactado en La Habana.



En medio del debate de este miércoles, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió nuevamente el diálogo que desarrolló el Gobierno con los críticos del pasado acuerdo y pidió “preservarlo” para la etapa de implementación.



“Ese dialogo que tuvimos durante semanas fue útil y conveniente para el país. Pudimos mostrar, como sociedad y democracia, que aun en medio de profundas diferencias había un espacio para el dialogo y fue útil porque de allí surgió un nuevo y mejor acuerdo de paz”, afirmó Cristo.



La sesión de este miércoles en la Cámara comenzó pasadas las 10:00 de la mañana y se extendió casi hasta las 9:00 de la noche, después de que intervinieron todos los representantes que así lo solicitaron.



El representante a la Cámara por el Partido Liberal Rafael Romero afirmó que “llegó la hora” de tocar los temas “vitales” para el país.



“Estamos hartos de elegir presidente con el tema de la paz. Por eso estamos listos para refrendar el acuerdo. Prefiero amenazas de prevaricato que más asesinatos en las calles”, afirmó el congresista boyacense.



Ángela María Robledo, representante a la Cámara por Alianza Verde, desestimó el triunfo de los del ‘No’ en el plebiscito y dijo que “no representan las voces de las víctimas, que son las que tienen la mayor autoridad moral para exigir la paz”.



AUSENCIA DEL URIBISMO



Tal y como ocurrió en Senado, la bancada del Centro Democrático (19 representantes) se ausentó del recinto en el momento de la votación como signo de su rechazo a varios aspectos de lo acordado en La Habana.



El representante a la Cámara por ese partido Santiago Valencia afirmó que el Congreso “quiere sustituir la voluntad popular del pueblo”, expresada en el plebiscito del pasado 2 de octubre.



“Además de violentar el ordenamiento jurídico, se está permitiendo que las Farc no entreguen a todos sus socios en las zonas que hoy están inundadas de coca", afirmó Valencia.



El otro bloque de representantes que anunció su rechazo a la refrendación por el Congreso estuvo liderado por el expresidente del Partido Conservador David Barguil, quien dejó una constancia firmada por al menos ocho copartidarios suyos.



“Por principios democráticos, lo que negó el pueblo solo puede ser viabilizado nuevamente por ese mismo pueblo. No olvidemos que la Constitución de 1991 hizo tránsito de una soberanía nacional a una soberanía popular”, afirmó este grupo de congresistas.



El ministro Cristo, en respuesta, dijo que Barguil, “de alguna manera como el doctor Carlos Holmes Trujillo (uribista), están cayendo en una equivocación”.



Según Cristo, Barguil y Holmes Trujillo “nos dicen que si el pueblo dijo no a un acuerdo de paz, el Congreso no puede decir sí a ese acuerdo, pero resulta que han olvidado un pequeñísimo detalle y es que la propia Sección Quinta del Consejo de Estado” ha dicho que este es un nuevo texto.



Al final de la sesión, la plenaria votó una proposición que presentaron varios partidos aliados del proceso de paz, con la cual el acuerdo con las Farc recibió el aval político que necesitaba.



Política EL TIEMPO