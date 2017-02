El exsenador Otto Bula dijo en la tarde de este martes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) que "no es cierto" que el dinero que entregó a Andrés Giraldo, casi un millón de dólares, tuviera como destino la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014.

Bula, quien se encuentra en prisión acusado del delito de cohecho, pidió a la autoridad electoral que le reciba este testimonio bajo juramento.



La declaración de Bula, contenida en un manuscrito enviado con fecha de hoy al CNE, contradice de alguna manera lo expresado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, quien la semana pasada en una declaración pública dijo que el dinero entregado por Bula "habría" entrado a la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014.



Según la Fiscalía, Bula habría confesado que el dinero entregado a Giraldo (casi un millón de dólares) estaba dirigido realmente a Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Santos.



Al día siguiente el mismo fiscal Martínez Neira admitió que "Bula no dio documentos específicos en relación con la supuesta entrega de esos recursos a Roberto Prieto", pero reiteró que sí se conocían "circunstancias de modo, tiempo y lugar", en que eso había ocurrido.



“El hecho de que no tenga la prueba de la recepción de los dineros por parte del doctor Prieto no indica que deje de existir el señalamiento y por eso mismo la Fiscalía lo que ha hecho es compulsar las copias” a la autoridad electoral, dijo el Fiscal en ese momento.



"No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente o al señor Juan Manuel Santos", escribió Bula al CNE.



