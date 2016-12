José Darío Uribe cumple 12 años al frente del Banco de la República y la entidad ya anunció que el próximo lunes 12 de diciembre se celebrará una reunión extraordinaria para elegir su reemplazo al frente del Banco Central.



Sus colegas en la junta, diversos sectores de la economía y la Gobernación de Antioquia han reconocido la labor de Jota durante los años en los que lideró la entidad.



La discusión del lunes girará en torno a cinco nombres, Juan José Echavarría y Leonardo Villar, quienes en el pasado ya integraron la junta pero como codirectores; a estos les acompañan José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda entre 1996 y 1998; y quien presidió la junta en su calidad de Ministro, Hernando Vargas, actual gerente Técnico del Banco de la República; y el hoy superintendente Financiero, Gerardo Hernández, también con pasado en el Banco.



LOS CANDIDATOS



José Antonio Ocampo



Es economista y sociólogo de la Universidad de Notre Dame (EE. UU.) y posteriormente obtuvo los doctorados en economía y ciencia política en la Universidad de Yale. Estuvo vinculado con el Centro de Estudios de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, donde también fue profesor al igual que en la Universidad Nacional.



Es reconocido por su condición de técnico, investigador y analista, razones por las cuales hizo parte del Gobierno de César Gaviria, fue ministro de Agricultura entre 1993 y 1994, y después, durante el mandato de Ernesto Samper como ministro de Hacienda. De 1998 a 2003 fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Además, fue nominada por varios paóses para reemplazar a Robert Zoellick, en la Presidencia del Banco Mundial.



Juan José Echavarría



Cursó estudios de Ingeniería en la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, de Posgrado en las Universidades de Harvard y Boston, y obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Oxford.



Su relación con el Emisor inició en 2003 cuando fungió como codirector de la junta, allí estuvo hasta inicios del 2013. Además fue director ejecutivo de Fedesarrollo, y ocupó el viceministerio de Comercio entre 1993 y 1994. De igual manera, ha sido docente de economía en Oxford, Los Andes, Nacional y Externado entre otras.



Gerardo Hernández



Actualmente se desempeña como superintendente Financiero. Es abogado de la Universidad de Los Andes, especializado en derecho administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Realizó estudios de posgrado en economía en el New School for Social Reserarch de New York y sobre banca central en el Fondo Monetario Internacional.



Se desempeñó como secretario de la junta Directiva y como gerente ejecutivo del Banco de la República. Fue viceministro de Trabajo, jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del DNP, y asesor del director ejecutivo por Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, en Washington.



En el Ministerio de Hacienda laboró como director general administrativo, subdirector de Crédito Público Interno, asesor del Viceministro de Hacienda y abogado del Departamento Jurídico de la Dirección General de Crédito Público.



Leonardo Villar



Es el director ejecutivo de Fedesarrollo, y recientemente hizo parte de la Comisión de Expertos Tributarios que asesoró al Gobierno en la reforma tributaria que presentará. Obtuvo sus grados de economista Cum Laude y magister en economía de la Universidad de los Andes. También estudió en la London School of Economics, donde obtuvo un master of science en economía y cursó estudios doctorales.



Así mismo, fue miembro de la junta del Banco de la República durante doce años, viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y asesor del Consejo Directivo de Comercio Exterior.



Hernando Vargas



Se desempeña actualmente como gerente Técnico del Emisor y es uno de los hombres de confianza de José Darío Uribe. Es economista de la Universidad de Los Andes, y master of science de la Universidad de Illinois donde también obtuvo el título de Ph.D en economía.



En 1994 inició en el banco central como investigador, allí mismo fue director de la Unidad de Programación Macroeconómica y entre 1998 y 2005 fue el subgerente de Estudios Económicos.



Uno de estos cinco candidatos estará en el lugar del actual gerente y, además, participará en la elección del remplazo de Carlos Gustavo Cano, quien en febrero de 2017 cumplirá 12 años en el Emisor.



ASÍ SE ELIGE



Para realizar la elección los miembros de la Junta, con exclusión del Gerente, elaboran una lista de tres candidatos cada uno.

Está estipulado que los actuales miembros pueden hacer parte de los elegibles para el cargo.



Posteriormente, las votaciones se hacen con el propósito de llegar primero a una lista corta preliminar de cinco candidatos, luego a una lista corta definitiva de tres candidatos, hasta reducir la lista a dos aspirantes.

Cada miembro de la junta elabora la lista y vota de manera secreta.



